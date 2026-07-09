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Motos en las veredas: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

La ordenanza permite reservar espacios temporales sobre la calzada para trabajadores de la construcción y busca evitar motos sobre las veredas y conflictos con vecinos

9 de julio 2026 · 14:57hs
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Las obras en construcción podrán reservar espacios para estacionar motos de los trabajadores

Las obras en construcción podrán reservar espacios para estacionar motos de los trabajadores

Los trabajadores de la construcción que usan motos para ir a trabajar tendrán un lugar específico para estacionar sus vehículos. El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que permitirá crear boxes temporales de estacionamiento para motovehículos sobre la calzada, una medida que busca ordenar el espacio público, mejorar la convivencia entre vecinos y evitar que las motos ocupen las veredas.

La iniciativa fue presentada por la concejala Carolina Labayru y surgió a partir de un planteo realizado por trabajadores del sector. Durante el tratamiento del proyecto participaron representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Cómo funcionarán los nuevos boxes

La nueva normativa autoriza la creación de espacios de estacionamiento exclusivos para motos mientras dure la ejecución de una obra. Los boxes estarán ubicados sobre la calzada, contarán con la señalización correspondiente y serán de carácter temporal, es decir, dejarán de funcionar una vez finalizada la construcción.

El objetivo es brindar un lugar seguro para los trabajadores que se trasladan en moto y, al mismo tiempo, evitar que los vehículos sean estacionados sobre las veredas u otros sectores destinados a la circulación peatonal.

Una respuesta a un problema cotidiano

Según explicó Labayru, la propuesta nació tras detectar una dificultad recurrente en distintos barrios de Rosario.

La concejala sostuvo que muchos obreros llegan diariamente a las construcciones en moto y actualmente no cuentan con espacios adecuados para dejarlas, lo que genera inconvenientes tanto para ellos como para los vecinos.

>> Leer más: Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

En ese sentido, señaló que la situación suele derivar en conflictos por la ocupación de las veredas y también expone a los trabajadores a posibles multas por estacionar en lugares no habilitados.

Para la edil, la medida apunta a reducir esos conflictos cotidianos mediante una solución sencilla que permita compatibilizar la actividad de las obras con el uso del espacio público.

Trabajo conjunto con el sector

Durante la elaboración del proyecto participaron representantes de Uocra y Camarco Rosario, quienes realizaron aportes sobre el funcionamiento de las obras y las necesidades de los trabajadores.

Desde el Concejo destacaron que la nueva ordenanza busca aportar previsibilidad durante la ejecución de los proyectos constructivos y mejorar la organización del tránsito en los sectores donde se desarrollan obras.

Con la implementación de estos espacios temporales, el municipio espera reducir la ocupación indebida de veredas, ordenar el estacionamiento de motos y favorecer una convivencia más armónica entre vecinos, peatones y trabajadores de la construcción.

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