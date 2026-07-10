La Capital | Ovación | Mbappé

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El capitán de la selección francesa dialogó con la prensa tras la victoria ante Marruecos que depositó al equipo en las semifinales del Mundial 2026

10 de julio 2026 · 09:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mbappé se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Luego fue reemplazado.

Mbappé se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Luego fue reemplazado.

La victoria de Francia sin sobresaltos frente a Marruecos por 2-0 y clasificación a las semifinales del Mundial dejó encendida una alarma entre los franceses. Kylian Mbappé, goleador de la competencia junto a Lionel Messi, tuvo que salir en el segundo tiempo por una molestia física y puso un punto de interrogración de cara al próximo juego frente a España o Bélgica (juegan hoy, a las 16).

El delantero de Real Madrid, que minutos antes había abierto el marcador, se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Los auxiliares ingresaron de inmediato para asistirlo y acompañarlo en la salida del campo de juego.

Mbappé dejó la cancha entre una ovación de los hinchas franceses y fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta. Si bien pudo retirarse por sus propios medios, su gesto de pedir el cambio generó preocupación por la instancia del Mundial y la importancia que tiene dentro del equipo dirigido por Didier Deschamps.

>>Leer más: Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

Claro que en los festejos el delantero lució tranquilo y celebró la victoria casi sin resabios del dolor. Y luego, a la hora de las declaraciones, Mbappé llevó alivio tras adueñarse del premio al mejor jugador del partido: "Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien", aseguró.

La decisión del capitán de Francia

Además, el atacante priorizó el bienestar colectivo por sobre su deseo de seguir en cancha en el tramo final: "Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar en los últimos 15 minutos. Así que yo salgo, él entra y lo hizo muy bien. Además pudo haber marcado, así que es bueno, es positivo", relató demostrando su rol de líder.

Más allá del susto físico, el goleador francés se mostró sumamente enfocado en la gran meta de los dirigidos por Didier Deschamps, que buscan revancha tras la final perdida en Qatar 2022.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", sentenció con ambición.

Noticias relacionadas
Mbappé sigue agigantando su figura con goles y rendimientos superlativos en Francia.

Francia dejó por el piso a Suecia y toma vuelo como candidato

Ángel Di María y Jáminton Campaz con la camiseta de Central que los une.

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Diego Maradona hizo historia en México 86

Subastan la pelota con la que Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo: cuánto cuesta

España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Lo último

¿Hoy es feriado o día no laborable?

¿Hoy es feriado o día no laborable?

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor

El representante de concesionarios en la provincia, Jorge Pesado Castro, aseguró que la demanda de vehículos cero kilómetro viene creciendo. Qué pasa con los usados

La venta de autos repuntó en Santa Fe y afirman que el segundo semestre será mejor
Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

El asado gasolero de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos
Ovación

Mundial 2026: por el delay, se disparó el interés por las antenas TDA para ver los partidos

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis
La Región

Operativo epidemiológico en Ybarlucea: desalojaron un criadero por triquinosis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Rosario Central: qué tan encaminado está el regreso de Axel Werner

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Newells: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

Ovación
Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia
Ovación

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: Con el corazón siempre

La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Fue campeón con Messi en el sub-20 y luego se convirtió en referente del fútbol de Suiza

Fue campeón con Messi en el sub-20 y luego se convirtió en referente del fútbol de Suiza

Policiales
Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros
Policiales

Balaceras durante el feriado: un joven herido en Vía Honda y dos viviendas atacadas a tiros

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del peruano Rodriguez Granthon

Arroyo Seco: detuvieron a un integrante de la banda del "peruano" Rodriguez Granthon

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

La Ciudad
Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe
La Ciudad

Cómo es el nuevo sistema de licencias médicas para empleados públicos en Santa Fe

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

El asado gasolero de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

El "asado gasolero" de los rosarinos: tapa, marucha, nalga, pollo y cerdo

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Cementerio El Salvador: un viaje a través del tiempo para explorar la memoria de Rosario

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular
La Ciudad

Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección
Policiales

Robo mundialista en la peatonal: quiso llevarse una remera de la selección

Trabajadores del Conicet denuncian la destrucción del sistema científico
Información General

Trabajadores del Conicet denuncian "la destrucción del sistema científico"

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio
La Ciudad

Etapa final de las obras en el Policlínico San Martín: se inauguran a fines de julio

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia
Salud

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista
Política

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron
Información General

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores
Policiales

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario
Política

Murió Pascual Guerrieri, artífice clave del terrorismo de Estado en Rosario