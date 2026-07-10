Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

El capitán de la selección francesa dialogó con la prensa tras la victoria ante Marruecos que depositó al equipo en las semifinales del Mundial 2026

La victoria de Francia sin sobresaltos frente a Marruecos por 2-0 y clasificación a las semifinales del Mundial dejó encendida una alarma entre los franceses. Kylian Mbappé, goleador de la competencia junto a Lionel Messi, tuvo que salir en el segundo tiempo por una molestia física y puso un punto de interrogración de cara al próximo juego frente a España o Bélgica (juegan hoy, a las 16).

El delantero de Real Madrid, que minutos antes había abierto el marcador, se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Los auxiliares ingresaron de inmediato para asistirlo y acompañarlo en la salida del campo de juego.

Mbappé dejó la cancha entre una ovación de los hinchas franceses y fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta. Si bien pudo retirarse por sus propios medios, su gesto de pedir el cambio generó preocupación por la instancia del Mundial y la importancia que tiene dentro del equipo dirigido por Didier Deschamps.

Claro que en los festejos el delantero lució tranquilo y celebró la victoria casi sin resabios del dolor. Y luego, a la hora de las declaraciones, Mbappé llevó alivio tras adueñarse del premio al mejor jugador del partido: "Recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien", aseguró.

La decisión del capitán de Francia

Además, el atacante priorizó el bienestar colectivo por sobre su deseo de seguir en cancha en el tramo final: "Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar en los últimos 15 minutos. Así que yo salgo, él entra y lo hizo muy bien. Además pudo haber marcado, así que es bueno, es positivo", relató demostrando su rol de líder.

"Mbappe":

Por su gol a Marruecos en los cuartos de final de la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/lEJMVfwIwx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 9, 2026

Más allá del susto físico, el goleador francés se mostró sumamente enfocado en la gran meta de los dirigidos por Didier Deschamps, que buscan revancha tras la final perdida en Qatar 2022.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido", sentenció con ambición.