Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

La ciudad conmemoró el Día de la Independencia con espectáculos, agrupaciones tradicionalistas, feria de emprendedores, gastronomía y un multitudinario desfile

Los rosarinos coparon el parque Independencia para celebrar el 9 de Julio

Rosario celebró este miércoles el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una multitudinaria fiesta popular en el Parque Independencia. Tras el acto oficial encabezado por el intendente Pablo Javkin , miles de vecinos participaron de una jornada que combinó música en vivo, danzas folclóricas, gastronomía típica, ferias de emprendedores y un gran desfile patrio sobre bulevar Oroño.

Desde el mediodía y hasta la tarde, familias enteras colmaron el tradicional parque para compartir las actividades organizadas por la Municipalidad en una propuesta abierta y gratuita que buscó reforzar la identidad nacional y promover el encuentro comunitario.

Uno de los momentos más convocantes de la jornada fue el desfile patrio que recorrió bulevar Oroño, entre 27 de Febrero y Cochabamba.

Del recorrido participaron excombatientes de Malvinas, soldados, agrupaciones tradicionalistas a caballo y representantes de distintas entidades gauchas de la región, entre ellas Toro Zapateador, Alma Chamamecera, El Aromo, Gauchos del Litoral, Irupé, Juntada Chamamecera, Los Garrones y Los Picantes.

La caravana también incluyó una exhibición de vehículos históricos organizada por la Federación de Automóviles Contemporáneos Rosario Argentina (Facra), que despertó el interés de grandes y chicos.

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Música, danzas y tradición

El escenario principal, ubicado sobre bulevar Oroño entre Ponce y Lugones, reunió durante toda la tarde a artistas locales y regionales.

La programación incluyó la presentación del Ballet Rincón de mi Patria y los recitales de Pablito Sánchez "El Santalenero", El Cachafaz de la Bailanta, Facundo Suárez y su Fuerza Tarragosera, Los Gauchos Costeros y Lorena Bogado junto a su trío.

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La música folclórica y el chamamé acompañaron una jornada en la que el público también se sumó a los bailes tradicionales.

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Gastronomía y emprendedores

Como ocurre en cada celebración patria, la gastronomía ocupó un lugar central. Los asistentes pudieron recorrer la feria de artesanos y emprendedores, además de disfrutar de puestos con productos regionales, tortas asadas, pastelitos y otras comidas típicas argentinas.

La propuesta permitió combinar espectáculos culturales con espacios para recorrer y compartir en familia durante toda la tarde.

La celebración concluyó cerca de las 18 con una importante convocatoria de vecinos que acompañaron las distintas actividades programadas.

Rosario volvió a conmemorar el Día de la Independencia con una fiesta popular que reunió tradiciones, música y expresiones culturales en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.