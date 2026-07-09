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Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

La ciudad conmemoró el Día de la Independencia con espectáculos, agrupaciones tradicionalistas, feria de emprendedores, gastronomía y un multitudinario desfile

9 de julio 2026 · 16:04hs
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Los rosarinos coparon el parque Independencia para celebrar el 9 de Julio

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Los rosarinos coparon el parque Independencia para celebrar el 9 de Julio
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Foto: Virginia Benedetto/ La Capital
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Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital
Los rosarinos celebraron el 9 de Julio con un desfile y una gran fiesta popular

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Rosario celebró este miércoles el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una multitudinaria fiesta popular en el Parque Independencia. Tras el acto oficial encabezado por el intendente Pablo Javkin, miles de vecinos participaron de una jornada que combinó música en vivo, danzas folclóricas, gastronomía típica, ferias de emprendedores y un gran desfile patrio sobre bulevar Oroño.

Desde el mediodía y hasta la tarde, familias enteras colmaron el tradicional parque para compartir las actividades organizadas por la Municipalidad en una propuesta abierta y gratuita que buscó reforzar la identidad nacional y promover el encuentro comunitario.

Un desfile con excombatientes, agrupaciones gauchas y autos antiguos

Uno de los momentos más convocantes de la jornada fue el desfile patrio que recorrió bulevar Oroño, entre 27 de Febrero y Cochabamba.

Del recorrido participaron excombatientes de Malvinas, soldados, agrupaciones tradicionalistas a caballo y representantes de distintas entidades gauchas de la región, entre ellas Toro Zapateador, Alma Chamamecera, El Aromo, Gauchos del Litoral, Irupé, Juntada Chamamecera, Los Garrones y Los Picantes.

La caravana también incluyó una exhibición de vehículos históricos organizada por la Federación de Automóviles Contemporáneos Rosario Argentina (Facra), que despertó el interés de grandes y chicos.

Música, danzas y tradición

El escenario principal, ubicado sobre bulevar Oroño entre Ponce y Lugones, reunió durante toda la tarde a artistas locales y regionales.

La programación incluyó la presentación del Ballet Rincón de mi Patria y los recitales de Pablito Sánchez "El Santalenero", El Cachafaz de la Bailanta, Facundo Suárez y su Fuerza Tarragosera, Los Gauchos Costeros y Lorena Bogado junto a su trío.

>> Leer más: En el acto del 9 de Julio, el intendente Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

La música folclórica y el chamamé acompañaron una jornada en la que el público también se sumó a los bailes tradicionales.

Gastronomía y emprendedores

Como ocurre en cada celebración patria, la gastronomía ocupó un lugar central. Los asistentes pudieron recorrer la feria de artesanos y emprendedores, además de disfrutar de puestos con productos regionales, tortas asadas, pastelitos y otras comidas típicas argentinas.

La propuesta permitió combinar espectáculos culturales con espacios para recorrer y compartir en familia durante toda la tarde.

La celebración concluyó cerca de las 18 con una importante convocatoria de vecinos que acompañaron las distintas actividades programadas.

Rosario volvió a conmemorar el Día de la Independencia con una fiesta popular que reunió tradiciones, música y expresiones culturales en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

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