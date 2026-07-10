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Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Caminaban por San Nicolás a la altura de Cafferata cuando la policía los identificó y descubrió que llevaban el estupefaciente y una balanza de precisión

10 de julio 2026 · 09:13hs
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Cinco jóvenes detenidos en el barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada. 

Cinco jóvenes detenidos en el barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada. 

Cinco jóvenes fueron detenidos este jueves por la madrugada por tenencia de marihuana y otros elementos típicos de la venta al menudeo. La policía los identificó mientras circulaban por el barrio Luis Agote con una mochila con estupefacientes, envoltorios y una balanza de precisión.

El procedimiento se dio cerca de las 4 del jueves en inmediaciones de la comisaría 7°, donde cuatro varones y una mujer finalmente quedaron demorados. De acuerdo al reporte policial, el operativo fue realizado por agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que patrullaban la zona de San Nicolás y Catamarca en el marco de tareas de prevención.

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En ese contexto frenaron a un grupo de cinco personas que caminaban por San Nicolás para identificarlos. Tras una requisa los agentes no hallaron elementos de peligrosidad pero, en la mochila que llevaba uno de los jóvenes, encontraron una bolsa con marihuana, otros envoltorios más chicos con la misma sustancia y una balanza de precisión.

En total el estupefaciente secuestrado sumó aproximadamente 50 gramos. Los sospechosos fueron identificados como Genaro L., de 23 años; Alina S., de 20 años; Fabricio I., de 18 años, Fausto M., de 19 años y Agustín C., de 22 años. Todos quedaron demorados y a disposición de la Unidad Fiscal de Microtráfico.

Detenidos con la réplica de un arma

En tanto, horas antes, cerca de la medianoche del jueves, agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron a un sospechoso y luego a dos mujeres acusadas por entorpecer el accionar policial. Todo comenzó cuando el conductor de una moto intentó escapar tras la voz de alto de los policías que realizaban patrullaje callejero.

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La información preliminar indica que agentes del Comando circulaban por San Martín al 7500 cerca de las 23.50 del jueves cuando intentaron identificar a un hombre que circulaba en una moto. Sin embargo el conductor no obedeció el requerimiento policial, por lo cual comenzó una persecución que terminó a los pocos metros cuando el motociclista perdió el control del vehículo.

Una vez aprehendido, el hombre fue requisado y los agentes le hallaron la réplica de arma de fuego. Fue identificado como Fernando P., de 34 años, y quedó detenido junto a dos mujeres que intervinieron en el procedimiento. Ira G., de 17 años y Cecilia B., de 35 años, quedaron demoradas por intentar entorpecer el accionar de los agentes.

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