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Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

El refuerzo de Newell's jugó 60’ en el amistoso ante los suplentes de Vélez en Buenos Aires y terminó sin inconvenientes. Dejó señales positivas

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

9 de julio 2026 · 19:14hs
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Lautaro Giannetti fue utilizado como segundo marcador central

CANOB

Lautaro Giannetti fue utilizado como segundo marcador central, en una línea de cuatro de Newell's ante Vélez.

El zaguero Lautaro Giannetti va en busca de su mejor versión para poder integrarse de la mejor manera en la propuesta futbolística que está tratando de moldear e impregnar el técnico Frank Kudelka en Newell's para encarar el segundo semestre competitivo.

En ese marco de expectativas, la actuación en el amistoso de pretemporada ante Vélez de uno de los refuerzos que llegaron para fortalecer y otorgarle solidez al funcionamiento de la defensa generó señales favorables en relación a lo que puede llegar a aportar cuando logre su puesta a punto física y futbolística.

El defensor, de 32 años, 1,85 de altura, y que usará el 17 en la espalda en el Clausura, jugó en el equipo alternativo en el segundo turno ante el Fortín y pudo completar los 60’ que se disputaron sin exponer ningún tipo de problemas. Eso fue leído como un gesto muy positivo dentro del cuerpo técnico leproso, como un paso muy importante rumbo al objetivo apuntado entre todos.

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Debe seguir en esa sintonía

En esta curva de trabajos y ajustes queda claro que tiene que tomar aún un poco más de ritmo, pero son optimistas en que lo podrá conseguir con el tiempo y los amistosos que faltan.

A Newell’s le falta un amistoso más en su estadía en Buenos Aires, este sábado ante Independiente, y luego está programado otro ensayo en Rosario, con rival y fecha que todavía no está definidos.

La Lepra comenzará ante Talleres el torneo Clausura, el sábado 25 de julio, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Como segundo central

En el amistoso frente a Vélez, Giannetti actuó en el segundo partido, que se desarrolló en dos tiempos de 30’ en el estadio José Amalfitani, y que finalizó 1 a 1, con gol de penal de Matías Cóccaro.

En esa ocasión, el Rojinegro formó con Gabriel Arias; Tomás Viola, Ian Glavinovich, Giannetti, y Martín Luciano; Valentino Acuña, Luca Regiardo, Marcelo Esponda, y Luciano Herrera; Francisco Scarpeccio y Cóccaro.

Ahí Giannetti fue ubicado como segundo marcador central, a la izquierda de Glavinovich, en una línea de cuatro en el fondo.

Esas determinaciones de Kudelka también sirven para ir entendiendo más en profundidad por dónde transitan las pretensiones, los lineamientos y las ideas a las que apunta el DT para este segundo semestre con la Lepra.

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Llega desde Turquía

Giannetii arribó al Parque Independencia proveniente del Antalyaspor, de Turquía, donde jugó 30 partidos en 2026. El marcador central, que tuvo un paso por Vélez y Udinese de Italia, llegó en condición de libre y rubricó un vínculo contractual por dos años con el club rojinegro.

Llega para reforzar la posición de marcador central, ya que el entrenador sólo contaba con Oscar Salomón (quien se recupera de una lesión muscular), Nicolás Goitea e Ian Glavinovich.

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