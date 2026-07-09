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La plata de la nafta no vuelve: Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

Nación quitó subsidios al interior pero sigue recaudando el impuesto a los combustibles. Si se coparticipara, Rosario recibiría $2.800 millones mensuales, que también se pierde

9 de julio 2026 · 06:30hs
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Rosario se pierde de cobrar lo que le correspondería por el Impuesto a los Combustibles.

Rosario se pierde de cobrar lo que le correspondería por el Impuesto a los Combustibles.

Cada vez que un rosarino carga nafta o gasoil paga el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo nacional que, entre otros destinos, financia el sistema de transporte público. Sin embargo, mientras esos recursos siguen recaudándose en la ciudad por parte de Nación, los subsidios nacionales para el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) desaparecieron y el sistema en Rosario se sostiene casi exclusivamente con $3.900 millones de aportes municipales y provinciales.

Ese es uno de los principales planteos de un informe elaborado por Fundación Apertura, que pone el foco en la diferencia entre lo que el interior aporta mediante el impuesto a los combustibles y lo que finalmente recibe para sostener el transporte público, con una fuerte concentración de recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso de Rosario, el trabajo sostiene que la Nación dejó de aportar unos 1.300 millones de pesos mensuales, a valores de 2026, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior en 2024. A la vez, la Municipalidad estima que si el Impuesto a los Combustibles fuera coparticipado hacia los municipios, la ciudad recibiría alrededor de 2.800 millones de pesos por mes, más del doble de los fondos nacionales que perdió.

Impuesto a los combustibles

Datos aportados por el municipio indican que cada litro de combustible incluye una importante carga tributaria nacional, cuyos recursos tienen distintos destinos fijados por ley. Del precio final de los combustibles, el 66% corresponde al costo del producto, el 33% a impuestos nacionales y el 1% a la tasa vial local.

>>Leer más: Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

Dentro de esa estructura, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono (19%) constituye una de las principales fuentes de financiamiento del sistema de transporte. Un 2,55% de esa recaudación se destina a compensaciones para el transporte público, aunque el esquema vigente concentra esos recursos en el AMBA y no contempla una distribución directa hacia municipios como Rosario.

El estudio de Fundación Apertura incorpora datos provinciales para ilustrar esa diferencia. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, Santa Fe aportó 706.761 millones de pesos mediante el impuesto a los combustibles y recibió 133.147 millones en subsidios al transporte, por lo que recuperó apenas 19 pesos de cada 100 que generó por ese concepto. En el mismo período, el AMBA concentró más de $1,6 billones en subsidios a la oferta, mientras Santa Fe no percibió fondos directos por ese concepto.

Cambio en los subsidios

La principal modificación se produjo a comienzos de 2024, cuando el gobierno nacional eliminó el Fondo de Compensación al Transporte del Interior, el mecanismo mediante el cual asistía a las empresas para cubrir parte de sus costos operativos. En cambio, el informe sostiene que el AMBA continuó recibiendo subsidios tanto a la oferta como a la demanda, mientras que las ciudades del interior quedaron únicamente con los beneficios destinados a determinados usuarios a través de la tarjeta SUBE.

Los números reflejan esa diferencia. Durante 2024, el 92,3% de los subsidios nacionales al transporte quedó en el AMBA y apenas el 7,5% se distribuyó entre las 23 provincias del interior, cuando un año antes esa participación alcanzaba el 18,3%.

>>Leer más: Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

La quita de subsidios nacionales obligó a municipios y provincias a incrementar su participación para sostener el funcionamiento del transporte urbano, que hoy cuesta unos 4.000 millones por mes, y evitar un impacto aún mayor sobre el precio del boleto. En Rosario, el municipio aporta el 65% de los subsidios (unos 2.500 millones), y la provincia un 35% (1.400 millones).

De acuerdo con el informe, Rosario y Santa Fe tienen hoy boletos que pueden resultar hasta un 77% más caros que los del AMBA, precisamente porque en el área metropolitana bonaerense continúan coexistiendo subsidios nacionales a la oferta y a la demanda, mientras que en el interior prácticamente desapareció la asistencia para cubrir los costos del sistema.

Reparto federal

Para el trabajo Fundación Apertura, el debate no pasa por crear nuevos subsidios sino por modificar la distribución de los recursos que ya recauda el Estado nacional a través del impuesto a los combustibles, de modo que las ciudades del interior reciban una porción acorde a lo que aportan.

"Los argentinos financiamos el sistema con los mismos impuestos, pero el esquema actual consolida una desigualdad que castiga a las ciudades del interior. Recuperar criterios de federalismo en la distribución de los subsidios no es un privilegio: es una condición básica de justicia y desarrollo para todo el país", sostuvo el presidente de la entidad, Cristian Bergmann.

>>Leer más: Crisis del transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Desde el municipio van un poco más allá en el análisis. "No hay ningún tipo de visión sobre el sistema. En este momento Rosario está en una etapa de renovar flota, cambiando la matriz de combustible, yendo a GNC para hacer el sistema más eficiente. La verdad es que Nación como política podría tener alguna línea de financiamiento con créditos del Banco Nación. Eso cambiaría mucho la ecuación y bajaría los costos", dijo Sebastián Chale, secretario de Gobierno municipal.

"La verdad es que se va haciendo muy cuesta arriba, porque la actualización de tarifa hoy, con la caída de ingresos que ha habido, está en un punto donde cada suba, por menor que sea, genera baja de pasajeros. Entonces el sistema está muy crítico. Vamos a seguir peleándolo y hay distintas alternativas, más allá de la judicialización, como el planteo legislativo con varias propuestas que hizo la red de intendentes", cerró.

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