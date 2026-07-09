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Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

Un nuevo informe del Grupo EPC reportó una caída de 2,7% en la ejecución de partidas. Advierten que “avanza la liquidación final” del sector.

9 de julio 2026 · 23:20hs
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Protesta. Los trabajadores del Conicet luchan contra el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología.

Protesta. Los trabajadores del Conicet luchan contra el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología.

El presupuesto ejecutado de ciencia y tecnología bajó 2,7% real en el acumulado del primer semestre, en comparación con el mismo período del año pasado. Las proyecciones indican que la contracción llegará en 2026 a 8,8% interanual y a 46,5% durante la actual gestión. Los datos fueron elaborados por el Grupo EPC (economía, política, ciencia), que analiza y discute propuestas de política científica.

Nicolás Lavagnino, director del Grupo, señaló que en en el último mes, el gobierno nacional avanzó hacia la liquidación final del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si bien el recorte esperado en 2026 es menor que el del año pasado (-16,5%) y que el 2024, cuando alcanzó al 29,7%, esta desaceleración no es necesariamente un alivio.

El recorte en la caída obedece mayormente al incremento de la ejecución de liquidaciones finales en el inciso salarial en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), producto de las masivas desvinculaciones en el organismo, prolongando así la crisis del sector. La “mejora” estacional en el organismo preanuncia una nueva caída del 6,1% en el proyectado 2026.

Mínimos históricos

El golpe ejecutado al presupuesto del sector profundiza la caída de la función ciencia y tecnología en sus mínimos históricos, en torno al 0,151% del PBI para el año en curso. “La cifra se encuentra muy lejos del 0,298% alcanzado en 2023 y más aún de la estipulada por la suspendida ley de financiamiento de la ciencia, que obligaba al gobierno a disponer del 0,52% del PBI para este año”, explicó Lavagnino.

El gobierno también continuó ajustando el Conicet, con una caída de su presupuesto cercana al 8%. El organismo, cuyo presupuesto consiste en un 96% en salarios y becas de formación, perdería 34,7 puntos reales de su presupuesto respecto de los valores de 2023 y 37,3% desde 2015.

El Grupo EPC aseguró en su informe que “en ningún caso la caída es tan extrema como en el de la Agencia I+D+i, que pierde el 88,6% de su presupuesto, considerando la ejecución real acumulada del primer semestre contra el 2023”.

El mapa del ajuste en el primer semestre muestra recortes interanuales de presupuesto en INA (-49,7%), Conae (-41,8%), Agencia IDI (-37,5%), Inti (-7,1%), Conicet (-7%) y CNEA (-5,9%).

El 68,3% de la función ciencia y tecnología ejecutada a junio de 2026 son sueldos. La masa salarial caerá un 6,3% en el año y las becas y otros servicios no personales lo harán un 7,2% real. La inversión en bienes de uso (+0,1%) y de consumo (-16,8%) consolidan en la medición interanual, los fuertes retrocesos de los dos años previos (-61,3% y -39,3%, respectivamente).

El mes pasado se redujo el nivel de deuda flotante (ejecución impaga) aunque todavía alcanza al 18,3% de las transferencias.

El ajuste por provincia

La ejecución del presupuesto de ciencia y tecnología no se retrajo de manera pareja en todo el territorio. El ajuste en el bienio consolida una estructura signada por desigualdades regionales muy profundas. Si el promedio de la caída real de la ejecución acumulada al término del primer semestre de 2026 vs el mismo período de 2023 fue del 45%, en nueve distritos superó el promedio y en trece provincias cayó más de un 40%.

Las caídas acumuladas más drásticas se dieron en Neuquén, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba, donde la virtual desaparición de los programas de infraestructura y equipamiento y de las transferencias condujo a descensos reales del 76,7%, 56,4%, 56,3% y 49,8% respectivamente. Formosa, Catamarca, Santa Cruz y Salta también vieron afectadas sus partidas presupuestarias, con retracciones superiores al 45%. Buenos Aires (41,7%), Caba (42,1%) y Santa Fe (43,4%) cayeron ligeramente algo menos que el promedio.

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