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Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

La provincia incorporó Nirsevimab para recién nacidos prematuros y continúa con la vacunación de embarazadas para prevenir los cuadros más graves

9 de julio 2026 · 12:33hs
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Qué es Nirsevimab

Qué es Nirsevimab, el anticuerpo que Santa Fe comenzó a aplicar para prevenir la bronquiolitis

En la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, el gobierno de Santa Fe reforzó la estrategia para prevenir la bronquiolitis, una de las principales causas de internación en bebés durante el invierno. Además de continuar con la vacunación gratuita de embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la provincia incorporó este año un anticuerpo monoclonal destinado a proteger a los recién nacidos prematuros, el grupo de mayor riesgo frente a esta enfermedad.

La medida fue presentada durante una capacitación del Ministerio de Salud en el Hospital de Niños Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, donde participaron unos 150 integrantes de equipos de salud de manera presencial y virtual.

La secretaria de Salud, Andrea Uboldi, explicó que la estrategia combina dos herramientas para reducir las complicaciones provocadas por el Virus Sincicial Respiratorio, principal causante de la bronquiolitis en lactantes.

"La vacuna para embarazadas se implementa desde 2024 y este año incorporamos una nueva estrategia destinada a los recién nacidos prematuros, que son quienes presentan mayor vulnerabilidad", señaló la funcionaria.

Cómo funciona la prevención

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica durante el último trimestre del embarazo. Su objetivo es que la madre produzca anticuerpos que luego se transfieren al bebé antes del nacimiento, brindándole protección durante los primeros meses de vida.

En paralelo, la provincia decidió incorporar Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que proporciona inmunidad inmediata a los bebés prematuros, quienes muchas veces no alcanzan a recibir suficientes defensas maternas debido al nacimiento anticipado.

>> Leer más: Bronquiolitis: confirman que por primera vez en mucho tiempo no hay internaciones en hospitales

A diferencia de una vacuna tradicional, el medicamento no estimula al organismo para fabricar anticuerpos, sino que aporta directamente las defensas necesarias para prevenir cuadros graves de bronquiolitis.

Según explicó Uboldi, la compra del tratamiento fue financiada con recursos provinciales como complemento de la estrategia nacional.

Aumentó la cobertura de vacunación

El Ministerio de Salud informó que durante 2026 ya se aplicaron 12.819 dosis de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio sobre una población objetivo de 21.510 embarazadas, lo que representa una cobertura del 59,6 %.

El porcentaje supera al registrado en el mismo período de 2025, cuando la cobertura alcanzaba el 55,8 %, con 12.419 dosis aplicadas.

El año pasado, en tanto, la provincia logró vacunar a casi el 75 % de las embarazadas alcanzadas por la campaña.

Menos internaciones por bronquiolitis

Desde la cartera sanitaria aseguraron que el impacto de la estrategia ya comenzó a reflejarse en los indicadores epidemiológicos.

Uboldi sostuvo que, durante los dos últimos inviernos, disminuyeron las consultas en guardias, las hospitalizaciones y la presión sobre las camas críticas pediátricas, un escenario diferente al que se registraba históricamente durante los meses más fríos.

>> Leer más: Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

"Los bebés menores de seis meses eran quienes sufrían las formas más graves de la enfermedad, con internaciones prolongadas e incluso riesgo de muerte. Hoy el escenario es distinto gracias al trabajo sostenido con todos los equipos de salud", afirmó.

La funcionaria agregó que, además de la bronquiolitis, actualmente predomina la circulación del virus de la gripe, aunque señaló que los casos comenzaron a disminuir con el inicio del receso escolar.

La capacitación también contó con la participación de la directora provincial de Salud Integral de Niñez y Adolescencias, María Fernanda Di Giacinti; la referente del Programa de Inmunizaciones, Gabriela Clementz, y el pediatra Alejandro Maccarrone.

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