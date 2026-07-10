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¿Hoy es feriado o día no laborable?

Después de las dos jornadas especiales en junio, el mes de julio también promete descanso. Un repaso por los feriados que quedan en 2026

10 de julio 2026 · 10:02hs
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Con la modificación en la normativa de feriados

Con la modificación en la normativa de feriados, se acerca un nuevo fin de semana largo y Rosario podría ser elegida como un destino para visitantes de todo el país

 

Levantarse de la cama durante el invierno es difícil para todos. Mientras con un mano uno se peina y con la otra se cepilla los dientes, vuelve a surgir una pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo feriado? ¿Hay en el horizonte chance de algún fin de semana largo?

Junio ofreció la chance de dos jornadas de descanso. Una fue el lunes 15 de junio, ya que el feriado del 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel se trasladó. Así se formó un fin de semana de descanso de tres días. Además, esa misma semana hubo otro feriado el día 20, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Es un feriado inamovible que este año cayó sábado por lo que no hubo un día de descanso adicional.

La buena noticia es que julio, además de traer vacaciones de invierno para algunos sectores, trae un feriado que beneficia a la mayoría. Y llega con yapa.

>>Leer más: Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

El feriado del 9 de julio y la yapa

El 9 de julio fue feriado nacional en Argentina porque se conmemora el Día de la Independencia. Esta jornada es declarada inamovible por el calendario oficial, por lo que se respeta el día que cae. Este 2026, el 9 de julio cae jueves.

Cada 9 de julio es especial en el país porque se recuerda cuando en esa fecha del año 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas respecto de la Corona española.

Este año, incluso, el feriado llega con yapa ya que el gobierno nacional definió que este viernes 10 de julio será día "no laborable" con fines turísticos.

Importante aclaración sobre la jornada de hoy: no, no se trata de otro feriado nacional, no alcanza a todos. Pero gran parte de la población podría disfrutarlo: entre ellos, quienes trabajan en los sectores educativo, bancario y judicial. De este modo, esas personas tendrán un fin de semana XL de cuatro días, del jueves al domingo.

Los feriados que quedan en el año

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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