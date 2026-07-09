Imputan a una banda de cordobeses y rosarinos por robo en automóviles

Usaban inhibidores de señal y abrían los vehículos. Fueron capturados por el sistema de rastreo por geolocalización de un celular robado en uno de los hechos

Cinco hombres fueron imputados como sospechosos de ser parte de una organización que se dedicaba a robar vehículos por medio de inhibidores de señal, particularmente sustraían objetos del interior. El fiscal Matías Ocariz relató durante la audiencia los hechos por los cuales los imputaba y la jueza Vallarella tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido fiscal y dispuso la prisión preventiva efectiva para los 5 imputados por el plazo de 180 días.

Los detenidos son: Pedro Barros, de 31 años;, Carlos Fernández, de 43 y con domicilio en Córdoba; Juan Pablo Chuquisaca Almada, de 34 y oriundo de Córdoba y Nahuel Mansilla, también domiciliado en Córdoba.

Los delitos imputados son asociación ilícita en calidad de integrantes; y hurto calificado por el uso de llave falsa o instrumento semejante en carácter de coautores, y en grado de consumado; concurriendo ambos hechos entre sí en forma real . El primer hecho ocurrió en una fecha que Fiscalía no ha podido determinar con precisión. Los cinco imputados junto a otras personas cuya identidad resta establecer, tomaron parte de una asociación ilícita, una agrupación de tres o más personas conformada con carácter estable y permanente en el tiempo, y dotada de una organización y distribución de funciones a la comisión de una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad.

Dicha asociación se hallaba específicamente destinada a la sustracción de bienes del interior de rodados, para lo cual sus integrantes se valían de dispositivos de radiofrecuencia (handys) reconfigurados como inhibidores de señal, aptos para neutralizar el accionamiento de los sistemas de cierre centralizado de los vehículos

Robo de dinero

Otro hecho fue el 4 de julio pasado entre las 12 y las 12.30 cuando un empleado de una empresa de seguridad y logística estacionó en Pellegrini y Entre Ríos y Mitre un Renault Kangoo, perteneciente a dicha empresa, y se había ausentado momentáneamente del lugar junto a su compañero de trabajo cuando los imputados hurtaron un teléfono celular, de una mochila con herramientas de trabajo y dos cajas de cartón que contenían dispositivos dispensadores de dinero.

Luego fueron ubicados por la propia víctima mediante la geolocalización (GPS) del teléfono celular sustraído, cuyo desplazamiento fue seguido, para ser finalmente interceptados y aprehendidos por personal policial en calle Amenábar al 600, ocasión en la que se halló en su poder tanto los efectos sustraídos a la empresa como los dispositivos inhibidores empleados para la maniobra y numerosos teléfonos celulares y tarjetas bancarias.