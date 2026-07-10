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Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

Gente alojada en distintos refugios municipales participó de una jornada con comida, música y actividades recreativas por el Día de la Independencia

10 de julio 2026 · 08:10hs
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El 9 de Julio también se celebró con locro para quienes asisten a los refugios

El 9 de Julio también se celebró con locro para quienes asisten a los refugios

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia, unas 150 personas en situación de calle que asisten a los refugios municipales de Rosario compartieron este miércoles un almuerzo patrio en el refugio Sudoeste. La jornada incluyó locro, música en vivo y actividades recreativas con el objetivo de generar un espacio de encuentro y fortalecer los vínculos entre quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad y reunió a usuarios de los refugios Felipe Moré, Sudoeste, Cáritas, Hostal Grandoli y Refugio Grandoli.

Un almuerzo comunitario por el Día de la Independencia

El encuentro se desarrolló de manera excepcional al mediodía y permitió reunir en una misma mesa a personas que habitualmente concurren a los distintos dispositivos municipales de alojamiento.

Además del almuerzo, los asistentes disfrutaron de un espectáculo musical a cargo de "Perdió Cama", una banda nacida en el propio refugio Grandoli, que acompañó la celebración con un repertorio en vivo.

>> Leer más: Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

La iniciativa contó con el aporte solidario del bodegón Gorostarzu, que preparó locro para personas en situación de calle, merenderos y otros espacios de asistencia social en coordinación con el municipio.

Una propuesta que busca fortalecer vínculos

Desde la Municipalidad de Rosario señalaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia de abordaje integral que busca ir más allá de la asistencia alimentaria y el alojamiento.

El subsecretario de Abordajes Integrales, Gabriel Pereyra, destacó que la propuesta permitió generar un espacio de encuentro para personas que muchas veces transitan la calle en condiciones de aislamiento y sostuvo que la articulación entre el Estado, organizaciones sociales y el sector privado fortalece las políticas de inclusión.

Por su parte, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, remarcó el valor del trabajo conjunto entre el municipio y los comercios locales para llevar adelante este tipo de iniciativas solidarias.

Más que un plato de comida

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que las acciones dirigidas a personas en situación de calle apuntan no solo a garantizar una cama, alimentación y abrigo, sino también a promover actividades culturales, recreativas y comunitarias que contribuyan a fortalecer la autoestima y la reconstrucción de vínculos sociales.

En ese sentido, la locreada retomó el espíritu de "La Gran Mesa", una iniciativa impulsada en los últimos años por organizaciones sociales de Rosario que propone compartir una comida comunitaria entre personas en situación de calle, voluntarios e integrantes de organismos públicos.

La actividad también se enmarca en el Operativo Invierno, mediante el cual la Municipalidad reforzó durante las últimas semanas la asistencia a personas en situación de calle con recorridas nocturnas, entrega de viandas calientes, abrigo y plazas en refugios, en coordinación con el Gobierno provincial y distintas organizaciones sociales.

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