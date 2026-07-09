Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro en Capitán Bermúdez

Matías Nicolás V. , de 22 años, fue detenido en un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe como sospechoso de participar en el crimen de Gastón Montenegro . La Justicia ordenó un allanamiento en Caseros al 1800, en Fray Luis Beltrán , donde secuestraron un celular.

El viernes de la semana pasada se habían realizado tres procedimientos que incluyeron domicilios de Granadero Baigorria . Allí arrestaron a un joven de 23 años identificado como Juan Manuel V. y hallaron teléfonos móviles. La principal hipótesis del secuestro y asesinato se enmarca en un conflicto por estupefacientes.

El pasado sábado, distintas reparticiones de la policía santafesina realizaron un rastrillaje en zona rural de Serodino, donde finalmente hallaron el cuerpo . La víctima de 25 años había desaparecido el 27 de junio en Capitán Bermúdez . Este viernes, los dos detenidos en la causa serán llevados a audiencia imputativa en los Tribunales de San Lorenzo, a cargo de los fiscales Luisina Paponi y Aquiles Balbis.

Si bien no se conocieron detalles sobre la mecánica del hecho, está confirmado que el joven fue víctima de una muerte violenta.

Durante los últimos días, la familia del muchacho denunció que se había tratado de un secuestro. El director de investigación del ministerio de Seguridad, Darío Chávez, subrayó durante una conferencia de prensa que, según las indagaciones, el móvil del crimen estaría vinculado a un "conflicto relacionado con la comercialización de estupefacientes".

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La madre de la víctima, Carina Montenegro, denunció que su hijo salió de su hogar, ubicado en calle San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez, la noche del 26 de junio. Un conocido afirmó haberlo visto por última vez al día siguiente, mientras se dirigía a su domicilio, aunque nunca llegó. Los parientes de la víctima insistieron en la existencia de una filmación que muestra a dos hombres armados forzándola a subir a un vehículo. En distintos allanamientos arrestaron al menos a cuatro individuos que supuestamente le habían vendido droga a la víctima.