Tormentas y fuertes vientos: suspenden el Festival Rivera de este sábado en La Florida

Con Grupo Trinidad, El Villano y Banda XXI, este fin de semana había organizada una gran fiesta en la zona norte pero el pronóstico aguó los planes

La Florida se llena de cumbia y ritmo con una nueva edición del Festival Rivera

Debido a los pronósticos de mal tiempo, se suspendió el Festival Rivera que se iba a realizar este sábado en el balneario La Florida. Los organizadores de la actividad definieron la suspensión debido a las advertencias por tormentas fuertes con intensas ráfagas de viento , fenómenos previstos para este sábado, justamente en el horario en que se iba a realizar la actividad.

Producido por Senti-T y Brindis TV, el festival tenía previsto regresar con una grilla de primer nivel encabezada por referentes históricos de la cumbia y con transmisión en vivo vía streaming.

En su primera edición, realizada el 24 de enero, el festival reunió a unas 7 mil personas a orillas del Paraná y contó con shows de La Nueva Luna, Los Palmaes, Marcos Castelló y Mak Donal, entre otros artistas que hicieron bailar al público durante toda la jornada. Para esta nueva edición se esperaba otra convocatoria multitudinaria, con una propuesta llena de cumbia y ritmo tropical.

>> Leer más: Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

Banda XXI y Grupo Trinidad encabezan el line up del Festival Rivera II

La grilla del festival estaba encabezada por dos nombres emblemáticos de la escena tropical: Banda XXI y Grupo Trinidad, referentes históricos del género que garantizan una convocatoria transversal y multigeneracional.

A ellos se sumaban El Villano, Enero, Diana Ríos y La Groupera ft. Sentite Band, conformando un line up que combina trayectoria, actualidad y diversidad dentro del universo cumbiero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Senti-T (@sentitenvivo)

>> Leer más: Calor y cumbia a orillas del Paraná: Festival Rivera reunió a 7 mil personas en La Florida

Transmisión en vivo del Festival Rivera por Brindis TV y Sentite En Vivo

Al igual que en la primera edición, el festival iba a contar con transmisión exclusiva vía streaming a través de los canales de YouTube de Brindis TV y Sentite En Vivo, permitiendo que quienes no puedan asistir presencialmente puedan seguir el evento en tiempo real.

La cobertura tenía previsto incluir contenido en vivo, backstage y entrevistas, ampliando el alcance del show más allá del predio y potenciando su circulación en redes y plataformas digitales.

Coproducción entre Brindis y Sentidos

El Festival Rivera es una coproducción entre Brindis TV y Sentidos, dos actores con perfiles complementarios dentro del mundo del entretenimiento.

Por un lado, Sentidos, con más de 40 años de experiencia en la producción de eventos y espectáculos vinculados a la cumbia. Por otro, Brindis TV, pionero en el país en el formato streaming y generación de contenido multiplataforma, y ganador del Martín Fierro en la categoría Streaming Federal 2025.

Esta articulación propone un modelo que combina la gestión artística y la producción de shows en vivo con una fuerte estrategia de cobertura y difusión digital. La integración entre escenario y streaming se presenta como uno de los diferenciales del evento, ampliando su impacto mediático y su llegada a nuevas audiencias.

Con esta segunda edición, el Festival Rivera no solo busca repetir el éxito de convocatoria, sino también consolidar un formato que articula espectáculo en vivo, producción profesional y circulación digital, en uno de los espacios más emblemáticos del verano rosarino.