Moria Casán sobre la internación de Luciano Castro: "Puede ser que tenga adicciones"

En medio del hermetismo del actor, la conductora compartió su palabra y lanzó una declaración sobre los rumores del motivo de la internación

El actor argentino Luciano Castro continúa internado en un centro de tratamientos terapéuticos tras su escandalosa ruptura, que estuvo marcada por distintas versiones mediáticas, rumores de infidelidad y la filtración de audios privados. Según trascendió en un primer momento, la decisión de internarse habría sido tomada por el propio actor con el objetivo de “sanar” y atravesar un proceso personal lejos de la exposición pública. Sin embargo, en distintos programas de espectáculos comenzó a circular el rumor de que la internación estaría vinculada a problemas de adicciones.

Hasta ahora, Castro no habló personal y públicamente sobre su situación ni brindó detalles acerca de los verdaderos motivos de su internación. En su lugar, quien se refirió al tema fue Moria Casán. La conductora aseguró en su programa de televisión que mantiene contacto diario con el actor. “Yo voy a decir algo: yo estoy hablando con Luciano Castro. Solo voy a decir que está bien y que seguramente en un tiempo va a empezar a estar mucho mejor” , aseguró en su programa de teve,

Es así como, en una de sus últimas emisiones, Casán lanzó una frase que no pasó desapercibida al hacer alusión a sus supuestos problemas de adicción.

Qué dijo Moria Casán

En su programa "Las Mañanas de Moria", Moria Casán volvió a referirse a la internación de Luciano Castro y dio nuevos detalles sobre las conversaciones que mantiene con el actor.

En ese sentido, la conductora reafirmó: “Él decidió internarse por motu proprio para salir de sus fantasmas”. Sin embargo, una frase posterior no pasó desapercibida en medio de los rumores que vinculan la internación con posibles problemas de adicciones: “Puede ser que tenga adicciones, puede ser un combo, y no está mal”, expresó.

Luego precisó: “Desde el primer momento me dijo ‘estoy sanando, no digas nada, estoy internado’. Lo respeté, hasta que se supo”. En este sentido agregó: “Se ve que él estaba dando alertas y señales de su necesidad de sacar sus fantasmas. Una persona que tiene quilombos en su mente necesita ayuda, necesita hacer un detox”.