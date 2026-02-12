La Capital | Zoom | Cosquín Rock

Cosquín Rock 2026: dónde ver en vivo los shows del festival

Los dos días se transmitirán por una paltaforma de streaming desde las 14.30, con cobertura de los tres escenarios

12 de febrero 2026 · 11:54hs
El Cosquín Rock

El Cosquín Rock, emblemático festival de las sierras cordobesas, cumple 26 años

Cada vez falta menos para una nueva edición del Cosquín Rock, que en 2026 celebra sus 25 años. El festival se realizará el 15 y 16 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, y reunirá a artistas nacionales e internacionales con una propuesta musical amplia y diversa.

El line up incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Fito Páez, Babasónicos, Las Pelotas, Airbag, Lali, Turf y la banda colombiana Morat, entre muchos otros nombres que completan una grilla pensada para todos los gustos. Las entradas ya se encuentran a la venta desde hace varias semanas, pero quienes no puedan viajar a Córdoba también tendrán la posibilidad de seguir el festival desde sus casas.

Los recitales se transmitirá en vivo a través de una plataforma de streaming oficial, que emitirá desde el inicio de cada jornada los shows de los tres escenarios principales: Montaña, Sur y Norte.

>> Leer más: José Palazzo: La Renga en Rosario, los 26 años del Cosquín Rock y la vuelta del Pity Álvarez

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.

>> Leer más: Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

El line up del Cosquín Rock 2026

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Cosquin Rock (@cosquinrock)

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Cosquin Rock (@cosquinrock)

Grilla completa del Cosquín Rock 2026:

1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos De Artistas - Arkadyan - Babasonicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozzer Blues Band - Caligaris - Caras Extrañas - Chechi De Marcos - Ciro Y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando El Charco – Rystal Thomas & Luca Giordano - Ctm - Cuarteto De Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (Solo) - Dillom - Divididos - Dorian - Dum Chica - El Club De La Serpiente - El Kuelgue - El Plan De La Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Paez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos Of The Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo´S Band & Anastasia Amarante - Grasshopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jovenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - Kölsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios De Sal - Lali - Las Pastillas Del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espiritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi, Marky Ramone, Matthias Tanzmann, Microtul, Misty Soul Choir, Morat - Nina Portela - Niño Monja - Pablo Fierro, Pappo X Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernandez - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago Garcia - Silvestre Y La Naranj - Six Sex - Sofi Mora - T&K, Tango & Roll - The Chemical Brothers (Dj Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Mas - Valentin Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas X Fachi Y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzon - Ysy A - Artistas Invitados: Agarrate Catalina

Noticias relacionadas
Los Palmeras continúan sin Cacho Deicas ni Marcos Camino

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

James Van Der Beek murió tras luchar contra un cáncer colorrectal

Arman una colecta solidaria para ayudar a la familia del actor fallecido James Van Der Beek

Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, anunció su retiro de los escenarios

El fin de Los Palmeras: Marcos Camino anunció su retiro y ya no queda ninguno de sus fundadores

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, ya disponible en las salas de cine

Estrenos de cine: esperado romance de época, acción extranjera y clásicos 

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lo último

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Hamnet, la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

"Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Pertenecen al Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada. La denuncia fue presentada por las autoridades policiales

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Ovación
La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano
Ovación

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo

"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Policiales
Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
POLICIALES

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

La Ciudad
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad