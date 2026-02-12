Cosquín Rock 2026: dónde ver en vivo los shows del festival

Cada vez falta menos para una nueva edición del Cosquín Rock , que en 2026 celebra sus 25 años. El festival se realizará el 15 y 16 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, y reunirá a artistas nacionales e internacionales con una propuesta musical amplia y diversa.

El line up incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Fito Páez, Babasónicos, Las Pelotas, Airbag, Lali, Turf y la banda colombiana Morat, entre muchos otros nombres que completan una grilla pensada para todos los gustos. Las entradas ya se encuentran a la venta desde hace varias semanas, pero quienes no puedan viajar a Córdoba también tendrán la posibilidad de seguir el festival desde sus casas.

Los recitales se transmitirá en vivo a través de una plataforma de streaming oficial, que emitirá desde el inicio de cada jornada los shows de los tres escenarios principales: Montaña, Sur y Norte.

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.

>> Leer más: Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla completa con más de 100 artistas

El line up del Cosquín Rock 2026

Embed View this post on Instagram A post shared by Cosquin Rock (@cosquinrock)

Embed View this post on Instagram A post shared by Cosquin Rock (@cosquinrock)

Grilla completa del Cosquín Rock 2026:

1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos De Artistas - Arkadyan - Babasonicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozzer Blues Band - Caligaris - Caras Extrañas - Chechi De Marcos - Ciro Y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando El Charco – Rystal Thomas & Luca Giordano - Ctm - Cuarteto De Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (Solo) - Dillom - Divididos - Dorian - Dum Chica - El Club De La Serpiente - El Kuelgue - El Plan De La Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Paez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos Of The Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo´S Band & Anastasia Amarante - Grasshopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jovenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - Kölsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios De Sal - Lali - Las Pastillas Del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espiritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi, Marky Ramone, Matthias Tanzmann, Microtul, Misty Soul Choir, Morat - Nina Portela - Niño Monja - Pablo Fierro, Pappo X Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernandez - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago Garcia - Silvestre Y La Naranj - Six Sex - Sofi Mora - T&K, Tango & Roll - The Chemical Brothers (Dj Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Mas - Valentin Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas X Fachi Y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzon - Ysy A - Artistas Invitados: Agarrate Catalina