La Capital | Zoom | festival

Calor y cumbia a orillas del Paraná: Festival Rivera reunió a 7 mil personas en La Florida

Con playa llena, música y una transmisión en vivo de alto nivel, miles de rosarinos disfrutaron del festival producido por Brindis TV y Senti-T

25 de enero 2026 · 12:52hs
Postales del Festival River

Postales del Festival River

El Festival Rivera, producido de manera conjunta por Senti-T y Brindis TV, alegró el fin de semana de los rosarinos. La tarde de de sábado combinó calor intenso, el río Paraná, reposeras, amigos y cumbia. En ese escenario, el balneario La Florida reunió a unas 7 mil personas que disfrutaron de la jornada.

Desde temprano, el predio comenzó a llenarse de grupos que llegaron preparados para pasar el día completo. Sombrillas, heladeritas, mate, chapuzones en el río y la música como hilo conductor marcaron el pulso de una tarde en la que el plan fue quedarse, sin apuros, a disfrutar del verano.

Embed - #FESTIVALRIVERA - AZUL SAITA Y LA NUEVA LUNA | en piso: Carsi, Ema, Amadeo y Timbax

La grilla arrancó pasadas las 14 y mantuvo el movimiento constante frente al escenario. La cumbia funcionó como punto de encuentro: gente bailando descalza sobre la arena y otros escuchando desde la orilla, mientras el sol caía sobre el Paraná.

Festival rivera

La Nueva Luna, Los Palmae, Mak Donal, Enzo Barzola, Senti-T Banda y Azul Saita encabezaron una programación que mezcló clásicos y nuevas voces del género, con invitados que sumaron momentos celebrados por el público, como Marcos Castelló, Facu Martínez y Brandon, de Aclamado Amistad.

image-11

Un hito en streaming

Además de la convocatoria en la arena, el Festival Rivera dejó un dato fuerte puertas adentro: una transmisión en vivo de escala inédita para un evento local. La producción montó nueve cámaras, con dos canales transmitiendo en simultáneo, combinando imágenes del escenario con una mesa de conductores que acompañó toda la jornada.

La cobertura incluyó los shows completos y la previa, con una realización técnica pensada para sostener seis horas de transmisión continua.

