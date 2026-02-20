Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

Política
La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"
Política
Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"
POLICIALES
Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
La Ciudad
Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad
Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
Economía
Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
Información General
Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Salud
¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
OVACION
Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
POLICIALES
Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES
Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
Información General
Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General
Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General
Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Política
Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"
POLICIALES
Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
Política
Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral