La Capital | Ovación | Alpine

Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

El equipo cerró muy bien la pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, esta vez con Pierre Gasly. Franco Colapinto estuvo a la misma altura de un Alpine que creció

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

20 de febrero 2026 · 20:19hs
El Alpine que condujeron Franco Colapinto y Pierre Gasly en Baréin y que dejó una sólida impresión.

El Alpine que condujeron Franco Colapinto y Pierre Gasly en Baréin y que dejó una sólida impresión.

Franco Colapinto vio el cierre de las sesiones de pretemporada desde el box de Baréin, comprobando que su compañero Pierre Gasly llevaba el Alpine de forma tan sólida como él durante todo el jueves. Con tiempos similares, con rendimientos parejos, el francés terminó 5º el último día, el argentino había sido 6º la jornada anterior. El equipo se posiciona en la zona media, a dos semanas del inicio en Australia de la nueva temporada de Fórmula 1. Una noticia que sin dudas genera expectativas.

Los Alpine realizaron simulacros similares, completaron ampliamente el centenar de vueltas de la jornada y en la última hora calzaron la goma C4 primero y la C5, la de clasificación más blanda después.

En un circuito en mejores condiciones, más engomado, Gasly clavó lo mejor de Alpine en 1m 33,487s. Finalizó a 1,495s del mejor tiempo de todos los ensayos, el de un sólido Charles Leclerc en 1m 31,992s.

Lo que hizo Franco Colapinto

Colapinto había señalado el jueves 1m 33,818s y finalizó 1,015s de lo mejor que fue de Kimi Antonelli. O sea, si bien su tiempo fue 331 milésimos más lento que el de Gasly, terminó más cerca de la punta del día, que es la verdadera referencia. En ese sentido, el argentino le sacó en la comparativa 480 milésimas al francés.

>>Leer más: La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

También hay que decir que mientras Leclerc usó este viernes el compuesto C4 para hacer su mejor crono, Antonelli usó el C3. O sea, podía haber ampliado la ventaja con el argentino si calzaba el mismo compuesto.

También hay que decir que la semana pasada, Colapinto fue casi 6 décimas más rápido que Gasly el viernes, cuando invirtieron el orden de salida.

Lo más importante, Alpine

Pero mucho más allá de eso, lo importante fue que Colapinto y Gasly tuvieron comportamientos similares, sin tropiezos que los condicionaran, con muchas vueltas en su haber y quedando en ambos casos como los mejores detrás de los autos que hoy comandan la Fórmula 1. Es decir, los mejores de la zona media.

>>Leer más: Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Alpine venía de estar último cómodo en 2025 y esto supone un salto de calidad para iniciar el año, si bien no hay que olvidar que se trata de un reglamento nuevo y por lo tanto habrá muchas evoluciones en el año. La escudería no puede dormirse en el desarrollo si pretende conservar el lugar o ir por más.

Noticias relacionadas
Tomás Pérez, en una práctica de Atlético Mineiro. El ex-Newells podría debutar este domingo.

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Damián Martínez fue campeón en Central en 2023.

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

El brasileño acusó al argentino de decirle mono

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Gianni Infantino pidió que se exijan responsablidades a los culpables

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Lo último

Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

El gremio exige 33% de aumento, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta. El 2 de marzo no habría clases en Santa Fe. Sadop sigue analizando la propuesta

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases
El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones por la tarde

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Ovación
En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club
OVACIÓN

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

Se fue de Newells a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: Claramente es insuficiente

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral