Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

El equipo cerró muy bien la pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, esta vez con Pierre Gasly. Franco Colapinto estuvo a la misma altura de un Alpine que creció

El Alpine que condujeron Franco Colapinto y Pierre Gasly en Baréin y que dejó una sólida impresión.

Franco Colapinto vio el cierre de las sesiones de pretemporada desde el box de Baréin , comprobando que su compañero Pierre Gasly llevaba el Alpine de forma tan sólida como él durante todo el jueves. Con tiempos similares, con rendimientos parejos, el francés terminó 5º el último día, el argentino había sido 6º la jornada anterior. El equipo se posiciona en la zona media, a dos semanas del inicio en Australia de la nueva temporada de Fórmula 1 . Una noticia que sin dudas genera expectativas.

Los Alpine realizaron simulacros similares , completaron ampliamente el centenar de vueltas de la jornada y en la última hora calzaron la goma C4 primero y la C5, la de clasificación más blanda después.

En un circuito en mejores condiciones, más engomado, Gasly clavó lo mejor de Alpine en 1m 33,487s. Finalizó a 1,495s del mejor tiempo de todos los ensayos, el de un sólido Charles Leclerc en 1m 31,992s.

Colapinto había señalado el jueves 1m 33,818s y finalizó 1,015s de lo mejor que fue de Kimi Antonelli. O sea, si bien su tiempo fue 331 milésimos más lento que el de Gasly, terminó más cerca de la punta del día, que es la verdadera referencia. En ese sentido, el argentino le sacó en la comparativa 480 milésimas al francés.

También hay que decir que mientras Leclerc usó este viernes el compuesto C4 para hacer su mejor crono, Antonelli usó el C3. O sea, podía haber ampliado la ventaja con el argentino si calzaba el mismo compuesto.

También hay que decir que la semana pasada, Colapinto fue casi 6 décimas más rápido que Gasly el viernes, cuando invirtieron el orden de salida.

Lo más importante, Alpine

Pero mucho más allá de eso, lo importante fue que Colapinto y Gasly tuvieron comportamientos similares, sin tropiezos que los condicionaran, con muchas vueltas en su haber y quedando en ambos casos como los mejores detrás de los autos que hoy comandan la Fórmula 1. Es decir, los mejores de la zona media.

Alpine venía de estar último cómodo en 2025 y esto supone un salto de calidad para iniciar el año, si bien no hay que olvidar que se trata de un reglamento nuevo y por lo tanto habrá muchas evoluciones en el año. La escudería no puede dormirse en el desarrollo si pretende conservar el lugar o ir por más.