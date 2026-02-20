Netflix: tres títulos para ver si te quedaste enganchado con ''Cumbres Borrascosas''

Los romances dramáticos, prohibidos y de época son furor en Netflix. Tres de las películas imperdibles y de qué se tratan

"Amores prohibidos" es uno de los dramas románticos de época más destacados en Netflix

Tras el boom de ‘’Cumbres Borrascosas’’, la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë que se encuentra en cines , los espectadores se quedaron enganchados en el universo romántico inglés de la época. Afortunadamente, después del paso por el cine, Netflix ofrece algunas producciones para seguir viajando en el tiempo desde casa.

Los romances de época son uno de los géneros favoritos de los usuarios de Netflix. En su catálogo, la plataforma alberga una buena cantidad de títulos de este estilo que son reproducidos con mucha devoción, tal es el caso de la exitosa serie ‘’Bridgerton’’. Pero entre tanto para ver, existen algunas producciones que se llevan toda la atención y, una vez vistas, se entiende el porqué.

A continuación, tres recomendaciones de películas que no pueden faltar en tu lista de romances ingleses.

Tres películas imperdibles en Netflix para los amantes de ‘’Cumbres Borrascosas’’

‘’Orgullo y prejuicio’’ (2005)

Así como ‘’Cumbres Borrascosas’’, otro de los grandes clásicos de la literatura romántica inglesa es ‘’Orgullo y prejuicio’’. Su adaptación cinematográfica tuvo lugar en 2005 de la mano del director Joe Wright y hasta el día de hoy sigue siendo nombrada y reproducida. Con Keira Knightley y Matthew Macfadyen como protagonistas, el guion escrito por Deborah Moggach promete romance, pasión y escenas inolvidables.

‘’La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia’’, adelanta su sinopsis.

‘’Amores prohibidos’’ (2021)

Si lo que más te gustó de ‘’Cumbres Borrascosas’’ fue el componente del amor prohibido, las diferencias de clases y las pasiones secretas, entonces ‘’Amores prohibidos’’ es infaltable en la lista de reproducción. Con Odessa Young y Josh O’Connor en los papeles protagónicos, el relato guionado por Alice Birch y dirigido por Eva Husson envuelve a los espectadores en un romance inconfesable.

Todo comienza cuando en una casa de campo inglesa entre las dos guerras mundiales, una criada es invitada a pasar el día con el joven rico de la mansión de al lado.

‘’El amante de lady Chatterley’’ (2022)

Luego de que su esposo -que ha quedado con una discapacidad después de la guerra- la animara a buscar un amante y concebir un heredero, lady Chatterley se sume en un transformador romance con un apasionado empleado.