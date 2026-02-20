La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres títulos para ver si te quedaste enganchado con ''Cumbres Borrascosas''

Los romances dramáticos, prohibidos y de época son furor en Netflix. Tres de las películas imperdibles y de qué se tratan

20 de febrero 2026 · 16:09hs
Amores prohibidos es uno de los dramas románticos de época más destacados en Netflix

"Amores prohibidos" es uno de los dramas románticos de época más destacados en Netflix

Tras el boom de ‘’Cumbres Borrascosas’’, la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë que se encuentra en cines, los espectadores se quedaron enganchados en el universo romántico inglés de la época. Afortunadamente, después del paso por el cine, Netflix ofrece algunas producciones para seguir viajando en el tiempo desde casa.

Los romances de época son uno de los géneros favoritos de los usuarios de Netflix. En su catálogo, la plataforma alberga una buena cantidad de títulos de este estilo que son reproducidos con mucha devoción, tal es el caso de la exitosa serie ‘’Bridgerton’’. Pero entre tanto para ver, existen algunas producciones que se llevan toda la atención y, una vez vistas, se entiende el porqué.

A continuación, tres recomendaciones de películas que no pueden faltar en tu lista de romances ingleses.

>>Leer más: Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Tres películas imperdibles en Netflix para los amantes de ‘’Cumbres Borrascosas’’

‘’Orgullo y prejuicio’’ (2005)

Así como ‘’Cumbres Borrascosas’’, otro de los grandes clásicos de la literatura romántica inglesa es ‘’Orgullo y prejuicio’’. Su adaptación cinematográfica tuvo lugar en 2005 de la mano del director Joe Wright y hasta el día de hoy sigue siendo nombrada y reproducida. Con Keira Knightley y Matthew Macfadyen como protagonistas, el guion escrito por Deborah Moggach promete romance, pasión y escenas inolvidables.

‘’La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia’’, adelanta su sinopsis.

Embed

‘’Amores prohibidos’’ (2021)

Si lo que más te gustó de ‘’Cumbres Borrascosas’’ fue el componente del amor prohibido, las diferencias de clases y las pasiones secretas, entonces ‘’Amores prohibidos’’ es infaltable en la lista de reproducción. Con Odessa Young y Josh O’Connor en los papeles protagónicos, el relato guionado por Alice Birch y dirigido por Eva Husson envuelve a los espectadores en un romance inconfesable.

Todo comienza cuando en una casa de campo inglesa entre las dos guerras mundiales, una criada es invitada a pasar el día con el joven rico de la mansión de al lado.

Embed

>>Leer más: Netflix: tres películas recién agregadas de menos de dos horas

‘’El amante de lady Chatterley’’ (2022)

Luego de que su esposo -que ha quedado con una discapacidad después de la guerra- la animara a buscar un amante y concebir un heredero, lady Chatterley se sume en un transformador romance con un apasionado empleado.

Embed

Noticias relacionadas
Franco Colapinto fue seguido por las cámaras de Netflix en su regreso a la Fórmula 1.

La nueva estrella de Netflix: Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

warner bros. aun no cerro con netflix y otra vez negocia con paramount

Warner Bros. aún no cerró con Netflix y otra vez negocia con Paramount

Jack Thorne, uno de los creadores de Adolescencia, adaptó la famosa novela de 1954 y se estrenará este año en Netflix

El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

Unfamiliar es una de las series que los usuarios no dejan de elegir actualmente en Netflix 

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Lo último

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba

Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni
Ovación

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar costará $1.720
La Ciudad

Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado