La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En el 1 a 1 contra el Malevo la dupla Orsi-Gómez lo hizo jugar en un puesto distinto al suyo. No está entre los jugadores disponibles para enfrentar a Banfield

20 de febrero 2026 · 20:00hs
Jherson Mosquera se irá de Newells para jugar en Deportes Tolima de Colombia. 

Héctor Rio.

Jherson Mosquera se irá de Newell's para jugar en Deportes Tolima de Colombia. 

Newell's está en la cuenta regresiva para afrontar un partido caliente por el torneo Apertura. El Rojinegro se enfrentará este sábado a Banfield en el sur del conurbano bonaerense y necesita sumar los tres puntos para arrancar de una vez la temporada.

El plantel rojinegro ya está en la ciudad de Buenos Aires para esperar el partido, que se jugará este sábado a las 19.15 en el estadio de Banfield. Cuerpo técnico y jugadores viajaron este viernes a la tarde y se instalaron en el hotel donde suelen concentrar cuando van a Buenos Aires.

Leer más: Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Paralelamente, se dio a conocer la convocatoria de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez para el crucial partido ante Banfield. Y allí hubo una sorpresa: no está Jherson Mosquera, quien hace pocos días fue titular en el empate de Newell's ante Deportivo Riestra como visitante.

¿Gabriel Risso Patrón, titular?

Mosquera jugó como lateral izquierdo, un engendro de la dupla Orsi-Gómez ante los problemas que tiene el equipo por ese lado. Martín Luciano quedó afuera del equipo después de cometer un error que le costó un gol al equipo ante Defensa y Justicia, y Gabriel Risso Patrón no es de los futbolistas preferidos por los entrenadores.

Pero en la convocatoria de este viernes Mosquera no aparece y sí, en cambio, están Luciano y Risso Patrón. Es que el colombiano está a punto de emigrar a Deportes Tolima, de su país, y esa es la razón por la que ya no fue incluido en la lista de jugadores que están a disposición de la dupla para el choque con Banfield. Ante el Taladro, lo más probable es que el titular sea Risso Patrón.

Leer más: Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2024969662945964431&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
banfield vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

En un marco de idas, vueltas, y cambios permanentes, la dupla Orsi-Gómez no encuentra señales ni huellas de rumbo en Newells. 

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Newells volvió a los entrenamientos este miércoles

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Hasta ahora, este Newell’s juega cada vez peor y, en ese marco de búsquedas podrían surgir aún más modificaciones para ir a Banfield.

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

Por qué Alpine y Franco Colapitno pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Educación aseguró que el calendario escolar no se modifica. Como ocurrió en conflictos anteriores, se descontaría el día a los docentes que no concurran a dictar clases

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Ovación
En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club
OVACIÓN

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newells no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

Se fue de Newells a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: Claramente es insuficiente

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja