En Newell's no jugaba nunca, fue titular contra Riestra y ahora ni lo convocaron: se va del club

En el 1 a 1 contra el Malevo la dupla Orsi-Gómez lo hizo jugar en un puesto distinto al suyo. No está entre los jugadores disponibles para enfrentar a Banfield

Newell's está en la cuenta regresiva para afrontar un partido caliente por el torneo Apertura. El Rojinegro se enfrentará este sábado a Banfield en el sur del conurbano bonaerense y necesita sumar los tres puntos para arrancar de una vez la temporada.

El plantel rojinegro ya está en la ciudad de Buenos Aires para esperar el partido, que se jugará este sábado a las 19.15 en el estadio de Banfield. Cuerpo técnico y jugadores viajaron este viernes a la tarde y se instalaron en el hotel donde suelen concentrar cuando van a Buenos Aires.

Paralelamente, se dio a conocer la convocatoria de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez para el crucial partido ante Banfield. Y allí hubo una sorpresa: no está Jherson Mosquera, quien hace pocos días fue titular en el empate de Newell's ante Deportivo Riestra como visitante.

¿Gabriel Risso Patrón, titular?

Mosquera jugó como lateral izquierdo, un engendro de la dupla Orsi-Gómez ante los problemas que tiene el equipo por ese lado. Martín Luciano quedó afuera del equipo después de cometer un error que le costó un gol al equipo ante Defensa y Justicia, y Gabriel Risso Patrón no es de los futbolistas preferidos por los entrenadores.

Pero en la convocatoria de este viernes Mosquera no aparece y sí, en cambio, están Luciano y Risso Patrón. Es que el colombiano está a punto de emigrar a Deportes Tolima, de su país, y esa es la razón por la que ya no fue incluido en la lista de jugadores que están a disposición de la dupla para el choque con Banfield. Ante el Taladro, lo más probable es que el titular sea Risso Patrón.

