Este fin de semana sigue la Fiesta del Cine en Rosario: cómo conseguir entradas a $4000

Con entradas mega promocionales, vuelve la Fiesta del Cine a la ciudad. En qué salas y qué películas se pueden ver con precios especiales

La Fiesta del Cine se podrá disfrutar durante todo este fin de semana y hasta el miércoles 25 de febrero

En medio de una temporada complicada para el sector cinematográfico, la Fiesta del Cine invita a llenar las salas con entradas a precios mega promocionales, estrenos imperdibles y la vuelta de títulos antiguos a la cartera.

Durante todo este finde de semana y hasta el miércoles 25 de febrero , se podrán conseguir entradas a $4000 para cualquier función 2D y 3D. P or su parte, los demás formatos también contarán con precios promocionales especiales.

Las entradas por $4.000 de la Fiesta del Cine aplican a cualquiera de las películas ofrecidas en cartelera que estén en formato 2D o 3D (los demás formatos también cuentan con otro tipo de promociones).

La promoción es válida tanto para los estrenos del jueves como para las películas que continúan en cartelera desde hace algunas semanas. Asimismo, para darle otra oportunidad a las historias que tuvieron un paso reciente por las salas y conquistaron al público, se reincorporarán antiguos títulos a la cartelera, entre los cuales destacan reconocidas películas y actores. También se re estrenarán clásicos a lo largo de todo el país.

Habrá títulos para todos los gustos y edades, por lo que conviene revisar las carteleras de cada complejo para conocer la totalidad de la oferta.

>>Leer más: Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Cómo obtener entradas para la Fiesta del Cine

Para adquirir las entradas con promoción, los usuarios pueden ingresar en las páginas web de sus cines favoritos y obtener el ticket con anticipación. Otra opción es adquirirlos directamente el día de la función en las cajas. En cualquiera de estas modalidades de compra las entradas permanecerán al mismo precio, aunque en el trámite virtual se puede llegar a cobrar un costo por servicio.

En qué cines de Rosario están disponible las entradas a $4000

En esta oportunidad en Rosario, participan de la iniciativa los cines: Showcase ( Junín 501), Hoyts (Portal Comercial, Nansen 255), Las Tipas (Paso del Bosque, AV. Sorrento 7000) Cinépolis (Av. Eva Perón 5856), Monumental (Av. San Martín 993), y los Cines del Centro (Shopping del Siglo, Rioja 1640).

En todos estas salas se podrán conseguir las entradas a precio especial hasta el miércoles 25 de febrero.