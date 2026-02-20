Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma

Tras la aprobación en Diputados el Frente de Sindicatos Unidos pedirá a la central de trabajadores profundizar el plan de lucha

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) solicitará a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) que convoque a un paro nacional de 36 horas el día en que el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral. La postura fue formalizada por el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, quien planteó la necesidad de profundizar el plan de lucha a nivel nacional.

Con 135 votos a favor y 115 en contra, la Cámara de Diputados aprobó pasada la medianoche del viernes la denominada Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, al introducir modificaciones sobre el texto previamente sancionado por el Senado —entre ellas, la eliminación del controvertido artículo 44— la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su revisión definitiva. En ese contexto, los gremios van por una nueva medida de fuerza para el día de la sesión.

En declaraciones radiales, Yofra confirmó que el Fresu pedirá formalmente al triunvirato de la CGT la convocatoria a un paro de 36 horas. El dirigente sostuvo que la reforma “quita herramientas de defensa a los trabajadores”, aludiendo a restricciones sobre el derecho a huelga y asamblea, y cuestionó cambios vinculados al fraccionamiento de vacaciones, el banco de horas y las horas extra.

También lanzó críticas hacia legisladores que, según afirmó, habían anticipado una postura contraria al oficialismo y finalmente acompañaron el proyecto. A su vez, cuestionó la estrategia de la conducción cegetista y llamó a fortalecer la autonomía sindical frente a los partidos políticos. “Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, resaltó.

Tras la votación en Diputados, gremios rosarinos expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno nacional y también anticiparon que se viene una profundización del plan de lucha. El secretario adjunto de la CGT Rosario y titular de Sadop local, Martín Lucero, instó a los senadores santafesinos a rever su posición y votar “en consonancia con la gente”. En particular, mencionó al senador Eduardo Galaretto y a la senadora Carolina Losada, a quienes pidió que modifiquen su voto cuando el proyecto vuelva a la Cámara Alta.

Gremios locales

En la misma línea, Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correo de Rosario, sostuvo que la norma “deteriora las condiciones laborales” y afirmó que, de aprobarse en el Senado, los gremios evaluarán tanto la vía judicial como nuevas medidas de acción directa.

Antonio Ratner, titular del Sindicato Municipal de Rosario, consideró que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos laborales y remarcó el alto acatamiento a las recientes medidas de fuerza. Claudio García, secretario adjunto del Sindicato de Encargados de Edificios de Santa Fe (SuteryH), responsabilizó al arco político por la aprobación del proyecto y llamó a profundizar el plan de lucha.

>> Leer más: El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desde el ámbito universitario, Miguel Roldán, secretario general del gremio no docente de la UNR (Apur), sostuvo que el texto presenta observaciones de inconstitucionalidad y no incorpora nuevos derechos para los trabajadores, por lo que consideró que corresponde su rechazo. En tanto, Federico Gayoso, titular de Coad, afirmó que la reforma facilita despidos, promueve la precarización y afecta el sistema previsional.

El escenario, con la reforma nuevamente en manos del Senado, anticipa una etapa de alta tensión sindical y política, en la que la convocatoria a un paro nacional aparece como el próximo capítulo de un conflicto que escala tanto en Rosario como a nivel nacional.