"Bailando 2023": el rosarino Tomás Holder sufrió un ataque de pánico

Más tarde el productor Federico Hoppe le confirmó a Tinelli que Holder había sufrido un ataque de pánico. “Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, comentó el conductor del reality.

“Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore", añadió Tinelli, y concluyó: "Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”.

Qué dijo Tomás Holder tras el ataque de pánico

Ante la inquietud que generó el episodio que protagonizó Holder luego de que le comunicaran que no seguía en el "Bailando 2023", el rosarino volvió al estudio y, en un mano a mano con Tinelli, habló de los problemas que atraviesa y que lo obligaron a recibir atención profesional.

“Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar”, confesó Holder al regresar al estudio. Y añadió: “Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”.