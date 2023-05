Tomás Holder contó que estuvo al borde de la muerte y Dios lo ayudó llevándolo de after

"Yo toqué fondo cuando el 10 de febrero fui a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera”, empezó el ex “Gran Hermano”. Después narró que había consumido una droga sintética que no le “pegaba nada”, por lo que decidió consumir otra sustancia distinta, generando una mezcla con mala interacción. “Fue el peor error del mundo", relató.

Holder contó que se desmayó en plena fiesta y que después salió de golpe de ese estado. En ese momento, alguien le dijo: “Bailá porque si no la quedás. Bailo, bailo, bailo, termina la fiesta y vamos al after. Si no seguís bailando, las drogas no te va a bajar nunca".