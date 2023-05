Tomás Holder habló sobre la filtración de su video íntimo: "Yo no lo subí" El rosarino hizo un descargo sobre la grabación donde se lo ve teniendo relaciones sexuales 4 de mayo 2023 · 13:40hs

El rosarino Tomás Holder hizo un descargo en redes sobre la filtración de su video íntimo.

Tomás Holder, el polémico ex “Gran Hermano”, usó su cuenta de Instagram para hablar sobre la filtración de su video íntimo. El registro, que estuvo circulando en internet y en particular en Twitter, suscitó una ola de memes y reacciones divertidas.

En una primera instancia, se había visto a Holder (a través de las redes del streamer @brunenger) reaccionar a la difusión del video sin darle mayor importancia e incluso burlándose de la situación. Hubo quienes regeneron de esa respuesta, y también quienes la celebraron.

Sin embargo, el rosarino publicó un breve video de menos de un minuto en sus historias de Instagram, donde hizo un descargo sobre la situación. “Quería salir a aclarar un par de cosas. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Yo no lo subí. No subiría algo así”, dijo ante todo el ex “Gran Hermano”.

Holder sobre video íntimo Tomás Holder habló sobre la filtración de su video íntimo. “¿Me molesta? No. A mí no me molesta porque siempre dije que para mí, mi cuerpo es arte. Es un cuerpo humano, no hay nada raro. Es sexo. Es algo normal”, agregó Holder. Esto está en consonancia con su primera reacción de indiferencia ante la filtración. También da cuenta de cómo para un varón es posible que una violación a la intimidad de estas características transcurra sin demasiadas repercusiones, personales o sociales.

De todas maneras, Tomás tuvo una consideración responsable del evento: “Sí quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, que vean eso, de mi parte no me hace sentir del todo cómodo”, dijo, en relación al grupo etario más joven que sigue su contenido en redes. Hacia el final, Holder sostuvo el tono conciliador pero retomó cierta polémica: “Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron, pero bueno, se salió del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.