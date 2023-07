"The Afterparty", la serie que cambia de género en cada episodio, de estreno

“Definitivamente, es más divertido”, planteó, sobre este particular formato, Phil Lord, que integra con Chris Miller la multipremiada dupla de guionistas y directores estadounidenses responsables de este programa, además de la película ganadora del Oscar “Spider-Man: Un nuevo universo” y otros títulos como “Lluvia de hamburguesas”, “La gran aventura Lego”, “Comando especial” o la serie “The Last Man on Earth”.