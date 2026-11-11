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Lewandowski: "Que la palabra de León XIV marque un antes y un después en la Argentina"

"El desarrollo tiene que poner a las personas en el centro", indicó el senador al repasar las palabras del Sumo Pontífice

11 de noviembre 2026 · 19:41hs
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Lewandowski: Que la palabra de León XIV marque un antes y un después en la Argentina

La visita del papa León XIV dejó imágenes de profunda emoción y un mensaje que, para el senador nacional Marcelo Lewandowski, deben marcar el futuro del país. Desde la bienvenida en el CCK hasta la multitudinaria misa en Luján, de las que participó, el legislador destacó la esperanza y la alegría popular. “Fue una fiesta increíble. León mostró lo que piensa no solo con sus palabras sino también con sus gestos y los lugares que visitó. Ojalá esto signifique un antes y un después en la Argentina”, expresó.

Lewandowski destacó que el mensaje del Papa invita a construir una Argentina donde la persona sea el centro, con amor al prójimo, caridad, solidaridad y los valores de la Doctrina Social de la Iglesia. “Necesitamos una sociedad que no deje a nadie atrás, abrace a quienes más lo necesitan y garantice la dignidad humana. No podemos naturalizar la indiferencia ni construir un país a costa del sufrimiento de otros”, sostuvo.

>> Leer más: El Papa León XIV llegó a Perú tras su visita a la Argentina y comenzó la última etapa de su gira sudamericana

Finalmente, remarcó la postura del Sumo Pontífice de recuperar una economía al servicio de la sociedad. “Debe estar al servicio del pueblo, de quienes trabajan y producen. Como dijo León, el desarrollo tiene que poner a las personas en el centro, generar oportunidades y garantizar derechos. El crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en bienestar para nuestra gente”, concluyó.

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