Quién es Maggie Cullen, la joven que emocionó al Papa con una canción de Jorge Fandermole

La joven cantante interpretó "Oración del remanso” en la vigilia en el Monumento de los Españoles y su video se volvió viral en redes

Este martes por la noche se vivió la previa del encuentro del Papa León XIV con jóvenes, en una jornada que reunió a una multitud y se llenó de música y arte. Entre los protagonistas de la noche se destacó una joven cantante que emocionó a los fieles al interpretar “Oración del remanso” , la canción del músico santafesino Jorge Fandermole.

Se trata de Maggie Cullen, una joven de 26 años que, en el Monumento de los Españoles, cantó frente al Sumo Pontífice. Rápidamente, su nombre y el video de su interpretación se volvieron virales en las redes sociales.

Maggie Cullen, cuyo nombre completo es Magdalena Cullen, nació en Buenos Aires y comenzó a cantar desde pequeña, ya que en su familia la música siempre estuvo presente. Desde chica se interesó por el folclore e incluso participó en peñas en las que cantaba. Según contó, su padre es psicólogo y su madre, psicopedagoga.

“Yo estudiaba música de cine en la UCA. Sabía que venía por este lado, aunque no me había planteado ser una cantante profesional. Es cierto que todo lo que tenía que ver con la música siempre generó interés en mí”, contó en una entrevista con el medio Clarín.

Su primera aparición en televisión fue en 2021, cuando participó en la tercera edición de "La Voz Argentina", con tan solo 20 años. En su audición a ciegas interpretó “Flor de lino” y Soledad Pastorutti se dio vuelta para incorporarla a su equipo. Así, logró avanzar en el certamen hasta convertirse en semifinalista.

En 2023, la cantante publicó "Canciones del viento", su primer álbum, con el que ganó el Premio Gardel a Mejor Álbum de Artista de Folclore. Además, recibió el reconocimiento a Mejor Canción de Folclore por su interpretación de “Yo canto versos”, de Jorge Fandermole.

“Mis grandes referentes son Jorge Cafrune, el Dúo Coplanacu, Natalia Lafourcade. Aunque la cantante a quien más admiro es Yamila Cafrune”, dijo en la entrevista en 2022. Esa admiración quedó reflejada este miércoles por la noche, cuando eligió interpretar frente al Papa “Oración del remanso”, del compositor rosarino Jorge Fandermole.

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