"Sonny Angels": la historia detrás de las figuras coleccionables que conquistaron internet

Aunque estos muñecos tienen una curiosa historia que se remonta al siglo XIX, en el último tiempo su popularidad se disparó gracias a las redes sociales, especialmente TikTok. ¿Por qué? El secreto está en la sorpresa: cada caja que contiene estas curiosas figuras es una incógnita, el coleccionista no sabe qué figura recibirá hasta abrirla. Si bien, estos adorables querubines originarios de Japón, están divididos en distintas colecciones temáticas, en las redes sociales se pueden encontrar una infinidad de videos de influencers haciendo unboxing para averiguar que modelo especifico les tocó.

Pero su popularidad no se detiene ahí: los Sonny Angels no sólo cautivaron a los influencers, sino que también fueron comprados por estrellas famosas, como Rosalía, Dua Lipa y Victoria Beckham, quienes personalizaron sus celulares con estas figuras y popularizaron aún más este fenómeno.

a star was born

Este furor los muñecos coleccionables no es único de los Sonny Angels. Un fenómeno similar está ocurriendo con los muñecos Labubu, que siguen una dinámica muy parecida pero en forma de llaveros. Los Labubu poco a poco están captando la la atención en redes sociales y se encuentran cada vez mas cerca de convertirse en otro éxito viral en el mundo del coleccionismo.

¿Qué son los Sonny Angel?

Los Sonny Angels son pequeñas figuras de plástico de tan solo 7 centímetros de altura, con la forma de bebés desnudos que tienen pequeñas alas. Estas figuras coleccionables se presentan en una variedad de modelos y temáticas que varían en su forma y vestimenta. Lo emocionante de los Sonny Angels es que son figuras misteriosas: no sabes qué modelo te va a tocar hasta que abrís el sobre de la caja sorpresa.

sony angel .jpeg

Las figuras se dividen en dos categorías principales. Por un lado, están los Sonny Angels tradicionales, que muestran a estos querubines parados en diversas posturas. Por otro lado, existen los Sonny Angels "Hipers", que tienen un pegamento que permite adherirlos a cualquier superficie. Los coleccionistas e influencers suelen pegarlos en sus celulares, computadoras y otros accesorios para personalizarlos.

Entre las temáticas de los Sonny Angels se incluyen flores, frutas, animales, verduras y ediciones especiales como San Valentín o Navidad. Cada temática cuenta con aproximadamente 12 modelos diferentes y las ediciones especiales ofrecen alrededor de 6 modelos exclusivos para cada edición.

sony angellll.png

sony.png

¿Quién creó los Sonny Angel?

Los Sonny Angel son el producto de la compañía “Dreams”, una empresa japonesa que se dedica a la producción de artículos de interiorismo

Estas figuras fueron creadas en 2004 por Toru Soeya, fundador de la compañía. En un principio, Soeya diseño estos muñecos en un tamaño mucho más grande, pero luego creó su versión mas pequeña para hacerlos transportables y coleccionables. Según la propia empresa estos pequeños querubines son “desde un elemento decorativo hasta de compañero para recorrer el mundo”.

Ahora bien, la historia de los Sonny Angels en realidad tiene sus raíces en el siglo XIX y están inspirados en arte feminista. Sin embargo, su popularidad se disparó cuando un artículo en The New York Times los dio a conocer bajo el diseño de Soeya, lo que catapultó a los muñecos la tendencia y la viralidad.

las patitas del sony angel.jpeg Los Sonny Angel indican la edición y el año de fabricación para verificar su originalidad

La historia detrás de los Sonny Angel

La figura de los Sonny Angles de la empresa japonesa “Dreams”, está inspirada en el personaje “Kewpie”. Se trata de un personaje creado en el 1909 por la estadounidense Rose Oneill, una de las ilustradoras más exitosas de su época.

El personaje de Kewpie comenzó a ganar popularidad a través de libros infantiles ilustrados por la propia O'Neill. Ahora bien, no sólo eran caricaturas sino que en sus cómics, la ilustradora incluía mensajes de protesta y apoyo al sufragio femenino.

kewpie.jpg

kewpie2.jpg

En 1912, Kewpie comenzó a producirse en forma de muñecas de porcelana, que se convirtieron en un éxito. Estas muñecas mantenían las características del personaje: un niño de ojos traviesos, con un moño en la cabeza y un corazón rojo pintado en el pecho, y generalmente, sin ropa.

A partir de la década de 1920, los fabricantes de muñecas Kewpie comenzaron a agregar ropa a sus versiones, creando diferentes modelos como vaqueros, bomberos, soldados y músicos.

kewpieeee.jpg Muñeca de porcelana Kewpie

Es así como en 2005, la empresa japonesa "Dreams" retoma esta idea y crea las figuras de los Sonny Angels. Sin embargo, no fue hasta 2024 cuando los mismos alcanzaron una fama global gracias a la publicación de un artículo en The New York Times, que dio a conocer al mundo estas figuras coleccionables. Tras la exposición, los Sonny Angels se volvieron virales en redes sociales como TikTok, donde influencers y jóvenes de la generación Z comenzaron a compartir sus colecciones.

¿Cuál es el precio de los Sonny Angel?

Los Sonny Angels originales se pueden conseguir en Argentina a través de coleccionistas o vendedoras que los compran en el exterior y luego los revenden. Estas figuras suelen tener un precio entre los $30.000 pesos llegando a los $60.000 en las ediciones especiales.

Sin embargo, cuando los Sonny Angels comenzaron a ganar popularidad empezaron a venderse sus versiones no oficiales o "truchas", que imitan el diseño original y respetan el packaging y diseños. Estas versiones suelen costar aproximadamente $6.000 y pueden encontrarse en lugares como el Barrio Chino en Buenos Aires y en algunos locales en Rosario, como el bazar ubicado en San Lorenzo al 1200.

Cabe destacar que la gran popularidad de estas figuras dio forma a una comunidad de fanáticos muy activa. Estos coleccionistas llegaron inluso a generar una red de intercambio, donde se reúnen para compartir y cambiar los modelos que les tocaron repetidos.

Además, el fanatismo por estas figuras coleccionables es tan grande que hasta los propios vendedores llegan a realizar trucos insólitos antes de venderlas para procurar completar su colección. Por ejemplo, existen páginas de internet que cuentan y registran el peso exacto de cada figura según la colección, como herramienta para no deshacerse de una figura que aun no poseen.

Otro dato curioso: En la caja de las temáticas, cada figura tiene un porcentaje de probabilidad de que te toque. Es decir, no todas las figuras tienen las mismas posibilidades de aparecer en un sobre sorpresa. Algunos modelos son más comunes, mientras que otros son mucho más raros. Estos porcentajes de probabilidad varían según la colección y la edición.

Furor por las figuras coleccionables

El furor por las figuras coleccionables sigue creciendo y, a principios de 2025, otro personaje comenzó a conquistar los corazones de la generación Z y se convirtió en tendencia en redes socilaaes: los muñecos "Labubu". Estos pequeños peluches creados por la empresa Pop Mart, son parte de una familia de monstruos peludos con ojos saltones y pelaje suave y colorido.

Con más de 300 variaciones disponibles en diferentes tamaños, cada figura Labubu tiene un diseño y nombre propio y se suelen cuelgar a modo de llavero en mochilas o carteras.