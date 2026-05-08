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Jazz de alto vuelo: se presenta en el Teatro El Círculo "Nocturnal", el disco de Julio Kobryn con Mariano Ruggieri

Es el primer disco solista del saxofonista y clarinetista Julio Kobryn, acompañado en el piano por Mariano Ruggieri. El martes 12 de mayo, a las 20

8 de mayo 2026 · 15:40hs
Jazz de alto vuelo: se presenta en el Teatro El Círculo Nocturnal, el disco de Julio Kobryn con Mariano Ruggieri

Jazz de alto vuelo: se presenta en el Teatro El Círculo Nocturnal, el disco de Julio Kobryn con Mariano Ruggieri

Nocturnal (BlueArt Records, 2026) es el primer disco solista del saxofonista y clarinetista Julio Kobryn, acompañado en el piano por Mariano Ruggieri. Ocho notables temas originales compuestos por Kobryn. Se presenta el martes 12 de mayo a las 20 en el teatro El Círculo de Rosario, en el marco del ciclo de jazz “FilaCero”: Los espectadores en el escenario, alrededor de los músicos.

Nocturnal.Tapa.jpg

Se trata de un álbum de composiciones propias de Kobryn donde predomina un clima introspectivo pero de una expresión lírica que no está exenta de cierto dramatismo, lo que da como resultado una música que se mueve en un territorio compartido entre el jazz y la música de cámara, con una tendencia a la utilización de melodías directas junto a armonías cambiantes y de variados matices.

Entradas anticipadas en la boletería del teatro y en Ticketek.

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