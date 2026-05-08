Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Con Topa como artista principal y con entrada libre y gratuita, el evento se celebrará en el Parque Nacional a la Bandera y se anunciará una nueva colecta para la sala de trasplante

Topa se presentará este sábado en el Parque Nacional a la Bandera en el marco del Festival Solidario por el Vilela

En el marco de la inauguración del flamante Hospital de Día Oncohematológico del Vilela , este sábado por la tarde se desarrollará el Festival Solidario Vilela que tendrá como cierre estelar la actuación del reconocido animador infantil Topa . En este marco, entre las 7 y las 19 habrá cortes de calles en la zona.

En particular, se restringirá la circulación en la calle Estévez Boero hasta las 19. No se cortará la Avenida Belgrano, corredor por el que los autos podrán circular con normalidad.

El evento se desarrollará de 15 a 18 en el Parque Nacional a la Bandera y contará con la presentación de distintos artistas, entre ellos Faiola Family Group y Gulubú Rock. Allí, se anunciará una nueva colecta destinada a lograr hacer realidad la nueva sala de trasplante del Hospital Vilela (Virasoro 1855).

Además, se montará una Feria de Salud con actividades lúdicas e interactivas , en tanto se sumarán propuestas y espacios como un stand solidario de la Fundación Vilela, un punto de vacunación, talleres de RCP pediátrico por parte del Sies, exhibición de autos clásicos (Rosario Autos Sport) y Juegos Suramericanos con actividades para infancias, entre otras actividades.

Salud pública, infancias y solidaridad

El Hospital de Día Oncoematológico del Vileva es un sector modelo para pacientes oncológicos pediátricos ambulatorios, que jerarquiza el espacio para volverlo cálido, lúdico y amigable, para mejorar de esta manera la atención de los pacientes pediátricos de la ciudad y de la región durante sus tratamientos oncológicos, rompiendo con la lógica típica de los espacios clínicos.

En el nuevo ámbito se realizarán las prácticas y tratamientos ambulatorios, quimioterapias, transfusiones de pacientes hemoderivados, administración de medicamentos y extracción de sangre, entre otras acciones.

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Contará con cinco boxes vidriados para la infusión de quimioterapia, office de enfermería, sanitarios, sala de procedimientos, nuevo ascensor, sala de juegos y la particularidad de incorporar la luz natural y el contacto con el exterior como parte de la terapia de los pacientes pediátricos. La obra amplía al efector en 200 metros cuadrados nuevos.

La obra se realizó con un presupuesto oficial de $1.021.212.748,10 (obra civil, instalaciones, mobiliario y equipamiento médico y electrodomésticos), de los cuales $372.135.931,10 fueron aportes de la Municipalidad de Rosario, $192.959.120,24 fueron aportes de la Fundación Hospital de Niños Víctor J. Vilela y $456.117.696,76 se recaudaron en la colecta que llevó adelante Santiago Maratea en 2024. Durante meses se recibieron donaciones que fueron desde los $700 hasta los $5.700.000, con un registro total de 166.598 aportantes.

Durante el festival se anunciará el inicio de una nueva instancia solidaria, en este caso destinada a la concreción de una nueva sala de trasplante de médula ósea del hospital.