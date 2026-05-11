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Cómo quedaron los cuartos de final del torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Tras los cuatro encuentros del domingo, se definieron los cruces entre los ocho mejores equipos del campeonato que lucharán por un lugar en las semifinales

11 de mayo 2026 · 10:08hs
Las llaves de cuartos de final del torneo Apertura

Las llaves de cuartos de final del torneo Apertura

Luego de una apasionante jornada de octavos de final repleta de emoción y sorpresas, la Liga Profesional anunció los días y horarios de cara a los cuartos de final donde se determinarán a los cuatro mejores equipos del torneo Apertura.

En el primer turno del sábado, Belgrano logró un triunfazo por la mínima en el clásico cordobés ante Talleres y ahora recibirá a Unión, quien dio una de las sorpresas del fin de semana al eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, el cual había quedado como líder en la tabla anual.

En este mismo lado del cuadro se medirán Argentinos y Huracán en La Paternal. El "Bicho" derrotó por 2-0 a Lanús mientras que Huracán venció a Boca por 3-2 en el tiempo extra.

Al día siguiente, Central consiguió su clasificación a los cuartos de final tras superar 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito. En esta próxima instancia, jugará nuevamente de local ante Racing, que derrotó agónicamente a Estudiantes de La Plata, puntero de la Zona A.

En las últimas horas del domingo, River y Gimnasia de La Plata consiguieron su pase a la próxima ronda. El "Millonario" venció por penales a San Lorenzo en un infartarte partido, mientras que el "Lobo" le ganó por la mínima a Vélez en condición de visitante.

>> Leer más: Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Fixture de los cuartos de final del torneo Apertura

Cabe recordar que las instancias de cuartos de final y semifinales se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en su respectiva zona. Por otro lado, la final se jugará en estadio neutral, el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Martes 12 de mayo

Belgrano (5ºB) vs. Unión (8ºA): 19 en el Estadio Julio César Villagra

Argentinos Juniors (3ºB) vs. Huracán (7ºB): 21:30 en el Estadio Diego Armando Maradona

Miércoles 13 de mayo

Rosario Central (4ºB) - Racing (8ºB): 19 en el Estadio Gigante de Arroyito

River Plate (2ºB) - Gimnasia (LP) (6ºB): 21.30 en el Estadio Monumental

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