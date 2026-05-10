El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

El espacio de Presidente Roca y el río presenta una agenda nutrida de espectáculos musicales y cocina en vivo, con promociones en todos sus locales comerciales

El Mercado del Río suma atractivos: durante todo el mes de mayo, en el lugar de encuentro de Presidente Roca y el río habrá música, DJs y demostraciones de cocina. Todo, sobre la ribera del Paraná.

La programación de mayo comenzó el sábado pasado con la presentación del DJ Javixbusters y un set musical que recorrió estilos del house, neo soul y rap, acompañado de un bonus especial dedicado a la mítica banda Daft Punk.

Por otro lado, el lunes 25 de mayo se desarrollará el “Festival del Repulgue” de la mano del chef rosarino Emiliano Molina . La jornada incluirá una clase de cocina en vivo centrada en la elaboración de empanadas en honor a la fecha patria, poniendo especial énfasis en la técnica del repulgue. En ese sentido, la propuesta será la excusa para invitar a las y los asistentes a participar, demostrando sus habilidades para repulgar y competir por distintos premios.

La agenda continuará el sábado 30 de mayo, a partir de las 16 horas, con Damiane, presentando un set en vivo que fusiona funk, electrónica, pop y sonidos característicos de los años 80. El músico, productor y compositor rosarino ofrecerá un espectáculo junto a la banda de Gustavo Girves, construyendo una experiencia sonora moderna, dinámica y vanguardista.

De esta manera, el Mercado del Río continúa fortaleciendo su perfil como espacio cultural y gastronómico de referencia en la ciudad, impulsando propuestas accesibles y diversas para rosarinas, rosarinos y visitantes.

Descuentos y promociones

Durante los eventos especiales de mayo, en los nueve locales que conforman el Mercado del Río ofrecerá descuentos y promociones.

Entre los emprendimientos se encuentran: Almu, que incluye variedad de café y licuados, tortas rellenas, budines, alfajores, cookies y opciones saladas; Cero 341, típico bodegón rosarino que ofrece tapeo tradicional, carta de tragos y coctelería; Empanadas & Punto, pizzería especializada en empanadas tradicionales e innovadoras; Hijos del Río, vermutería inspirada en los sabores de la ribera, que se especializan en vermut artesanales y clásicos; Invasión Chipá de Otra Galaxia, panadería especializada en productos a base de chipá, con opciones novedosas como chipadulce, chipasandwich, chipaconos dulces y salados; La Bodeguita, sandwichería con propuesta juvenil e innovadora, que se focaliza especialmente en vermutería y tapeo; Mosto, la emblemática cervecería especializada en cerveza tirada y panchos; Río Helados, la tradicional heladería rosarina que cuenta con paletas heladas, postres, bandejas, roll, tortas heladas, smoothies y milkshakes y ¡Hay pique!, expertos en tapeo de río, con variedad de opciones como croquetas de boga, bastones de abadejo, rabas, paella y otras variantes a base de pescados y mariscos. También ofrecen tortilla simple y rellena, ensaladas y menú infantil.