El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

El Mercado del Río suma atractivos: durante todo el mes de mayo, en el lugar de encuentro de Presidente Roca y el río habrá música, DJs y demostraciones de cocina. Todo, sobre la ribera del Paraná.
El espacio de Presidente Roca y el río presenta una agenda nutrida de espectáculos musicales y cocina en vivo, con promociones en todos sus locales comerciales
El Mercado del Río suma atractivos: durante todo el mes de mayo, en el lugar de encuentro de Presidente Roca y el río habrá música, DJs y demostraciones de cocina. Todo, sobre la ribera del Paraná.
La programación de mayo comenzó el sábado pasado con la presentación del DJ Javixbusters y un set musical que recorrió estilos del house, neo soul y rap, acompañado de un bonus especial dedicado a la mítica banda Daft Punk.
Por otro lado, el lunes 25 de mayo se desarrollará el “Festival del Repulgue” de la mano del chef rosarino Emiliano Molina. La jornada incluirá una clase de cocina en vivo centrada en la elaboración de empanadas en honor a la fecha patria, poniendo especial énfasis en la técnica del repulgue. En ese sentido, la propuesta será la excusa para invitar a las y los asistentes a participar, demostrando sus habilidades para repulgar y competir por distintos premios.
La agenda continuará el sábado 30 de mayo, a partir de las 16 horas, con Damiane, presentando un set en vivo que fusiona funk, electrónica, pop y sonidos característicos de los años 80. El músico, productor y compositor rosarino ofrecerá un espectáculo junto a la banda de Gustavo Girves, construyendo una experiencia sonora moderna, dinámica y vanguardista.
De esta manera, el Mercado del Río continúa fortaleciendo su perfil como espacio cultural y gastronómico de referencia en la ciudad, impulsando propuestas accesibles y diversas para rosarinas, rosarinos y visitantes.
Durante los eventos especiales de mayo, en los nueve locales que conforman el Mercado del Río ofrecerá descuentos y promociones.
Entre los emprendimientos se encuentran: Almu, que incluye variedad de café y licuados, tortas rellenas, budines, alfajores, cookies y opciones saladas; Cero 341, típico bodegón rosarino que ofrece tapeo tradicional, carta de tragos y coctelería; Empanadas & Punto, pizzería especializada en empanadas tradicionales e innovadoras; Hijos del Río, vermutería inspirada en los sabores de la ribera, que se especializan en vermut artesanales y clásicos; Invasión Chipá de Otra Galaxia, panadería especializada en productos a base de chipá, con opciones novedosas como chipadulce, chipasandwich, chipaconos dulces y salados; La Bodeguita, sandwichería con propuesta juvenil e innovadora, que se focaliza especialmente en vermutería y tapeo; Mosto, la emblemática cervecería especializada en cerveza tirada y panchos; Río Helados, la tradicional heladería rosarina que cuenta con paletas heladas, postres, bandejas, roll, tortas heladas, smoothies y milkshakes y ¡Hay pique!, expertos en tapeo de río, con variedad de opciones como croquetas de boga, bastones de abadejo, rabas, paella y otras variantes a base de pescados y mariscos. También ofrecen tortilla simple y rellena, ensaladas y menú infantil.
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