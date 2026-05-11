Producción santafesina al mundo: nueva exportación desde el aeropuerto de Sauce Viejo

La operación se realizó desde el aeropuerto santafesino y busca fortalecer la logística internacional para las pymes regionales

La operación se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y refuerza el perfil logístico de la terminal aérea provincial para las Pymes y el comercio exterior.

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo volvió a convertirse en punto de salida para una operación de comercio exterior santafesina . La empresa Diagramma SA concretó una exportación de fermentos lácteos con destino a Asunción, en una operación que busca fortalecer el perfil logístico internacional de la terminal aérea provincial.

La carga estuvo compuesta por ocho cajas de fermentos utilizados en la producción de yogures, quesos y otros derivados lácteos, productos que requieren condiciones específicas de conservación y tiempos rápidos de traslado.

Según detallaron desde la firma, la mercadería salió desde Sauce Viejo un miércoles y llegó a destino al día siguiente, lo que permitió optimizar tiempos logísticos y comerciales.

La operación se enmarca en la estrategia impulsada por el gobierno provincial para ampliar mercados internacionales para pequeñas y medianas empresas santafesinas.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que el objetivo es fortalecer la capacidad exportadora del entramado productivo provincial.

“Queremos que cada Pyme pueda internacionalizarse, diversificar destinos y consolidar a Santa Fe como un actor central en el comercio exterior argentino”, afirmó.

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“Competir en igualdad de condiciones”

Desde Diagramma SA destacaron especialmente la rapidez y eficiencia de la operación aérea. “Este tipo de operaciones nos permite competir en igualdad de condiciones y demostrar que las Pymes santafesinas tienen capacidad para llegar al mundo con productos de alto valor agregado”, señaló el presidente de la empresa, Enzo Zamboni.

La exportación se realizó bajo el régimen tradicional de comercio exterior, con intervención de despachantes de aduana y organismos competentes.

Además, contó con el soporte logístico de Grupo SP, operador de cargas de Aerolíneas Argentinas.

Sauce Viejo busca consolidarse como nodo logístico

Desde el aeropuerto provincial remarcaron que este tipo de operaciones apuntan a consolidar a Sauce Viejo como una herramienta logística para la producción regional.

“Cada nueva exportación representa más oportunidades para nuestras Pymes y más desarrollo para Santa Fe”, sostuvo Gisela Riuli.

En los últimos años, la terminal aérea santafesina comenzó a ampliar servicios vinculados a carga aérea y comercio exterior, buscando posicionarse como alternativa logística para empresas de la región centro del país.

La exportación de productos de alto valor agregado y con requerimientos especiales de traslado aparece como uno de los segmentos donde el aeropuerto busca crecer.