Marcha universitaria: "Que no sea gratuito para el gobierno no cumplir con la ley"

Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, tiene expectativa que la marcha de mañana "sea acompañada por toda la sociedad"

El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas ingresa en una semana clave. Este martes se realizará en Rosario y en las principales ciudades del país marchas que se esperan sean masivas en reclamo por aplicación de la ley de financiamiento universitario que Javier Milei insiste en no cumplir al argumentar que no están las partidas de fondos garantizadas.

Además, figura el reclamo de un reajuste del 45 por ciento en los sueldos de los docentes universitarios.

Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), dijo que las expectativas para las marchas de mañana “son muy grandes". Amplió: "Hay un nivel de descontento no solo en la comunidad universitaria sino también en la sociedad en general por las decisiones del gobierno, por la imposibilidad del ptopio Gobierno de poder explicar los incrementos patrimoniales de funcionarios. Estamos convencidos que ese descontento estará presente en la movilización de mañana en todo el país,”.

En declaraciones a LT8 , el líder estudiantil señaló que “más allá de lo que exprese la comunidad universitaria, la expectativa que esté presente la gente común; que cada uno desde su lugar pueda hacer sentir su descontento y acompañar el reclamo universitario para que el gobierno acuse recibo de que está pasando. Que no sea gratuito no cumplir con la ley” .

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“El conflicto universitario no era un conflicto para sacarse de encima así nomás. La demostración es que dos años después de las primeras marchas, estamos movilizados. No hay causa tan noble como la universitaria y por eso se moviliza tanta gente. La intención es que el gobierno tome nota y solucione este problema”.

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Mañana, Marcha Federal Universitaria

"En la sociedad en general hay mucho descontento con el gobierno y estoy convencido de que acompañará el reclamo universitario, para que el gobierno acuse recibo y no le sea gratuito no cumplir la ley " de financiamiento… pic.twitter.com/hJvppn7irx — LT8 am830 (@LT8am830) May 11, 2026

El argumento del gobierno nacional para no ejecutar la ley de financiamiento universitario es que no están garantizadas en la norma las partidas presupuestarias y que se viola la ley de administración financiera.

La aplicación de la ley de financiamiento

Al respecto, Carvalho respondió: “Esto es como el problema del huevo y la gallina. Hay una responsabilidad, en primer lugar, del gobierno con respecto a la ley de presupuesto. El gobierno tiene que cumplir con las obligaciones que hoy no está cumpliendo desde el principio de la gestión, pero especialmente en el último año. Además, está la imposibilidad de explicar cuestiones patrimoniales dentro del gabinete. Hay algo que no está funcionando. Si se invierte en las propiedades privadas de los funcionarios de la Nación y no se invierte en la Universidad, hay algo que está mal y hay que cambiar”.