Skay Beilinson anunció fecha en Rosario, tras la reprogramación por la muerte del Indio Solari El exguitarrista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota confirmó cuándo tendrá lugar el show originalmente programado para el 6 de junio pasado 12 de junio 2026 · 13:46hs

Skay Beilinson, ex guitarrista de los Redonditos de Ricota, confirmó cuándo tocará en Rosario

El pasado viernes 5 de junio, la noticia de la muerte del Indio Solari conmovió al país, y sobre todo a los fanáticos Patricio Rey sus Redonditos de Ricota. Skay Beilinson anunció la suspensión del show que tenía programado para el sábado 6.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió el guitarrista de 74 años en la publicación de despedida al Míster.

Cuándo será el show de Skay Beilinson en Rosario Según confirmaron este viernes desde la producción, Skay y los Fakires se presentará finalmente el sábado 4 de julio en La Segunda Arena (Córdoba 1369). Las entradas de la fecha suspendida son válidas. No será el primer show del músico desde la muerte de Solari, dado que el 20 de junio tiene una fecha prevista en la localidad bonaerense de Bolívar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Segunda Seguros Arena (@l2arena)