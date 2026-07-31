Netflix presentó el tráiler oficial de la serie de "Moria": cuándo se estrena

Se viene la ficción inspirada en la vida de la One, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

La serie "Moria", biopic sobre la vida de la One, se estrena muy pronto en Netflix

A pocos días del estreno, Netflix reveló el tráiler oficial de “Moria”, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que se podrá ver en vísperas de la celebración de sus 80 años.

Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter, Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina.

¿Cuándo se estrena la serie de Moria en Netflix?

"Moria" se estrena el 14 de agosto a nivel mundial, un día antes del cumpleaños número ochenta de su protagonista. Tendrá seis episodios.