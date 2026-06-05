Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

Ovación
Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"
Ovación
Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"
Política
Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"
Policiales
Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Ovación
Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso
Información General
Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
La Ciudad
Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
Policiales
Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
La Ciudad
De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad
La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Región
Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
Motores
Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
economia
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
la ciudad
Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
Ovación
Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva
Policiales
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"
La ciudad
Cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles
La Capital
Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Región
Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
Policiales
Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores