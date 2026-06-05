Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota El cantante de 77 años llevaba una década alejado de los escenarios mientras estaba bajo tratamiento por la enfermedad de Parkinson 5 de junio 2026 · 09:36hs

El Indio Solari comenzó su carrera solista en 2004.

Uno de los principales líderes de bandas de rock argentino falleció este viernes. La muerte del Indio Solari trascendió a primera hora de la jornada y rápidamente acaparó la atención de todos los amantes de la música en medio del hermetismo habitual que rodeó la vida privada del artista de 77 años.

El excantante de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota llevaba casi una década sin hacer shows en vivo. En 2016 confirmó que tenía la enfermedad de Parkinson, pero participó en algunas producciones posteriores mientras estaba fuera de los escenarios.

El deceso del vocalista tomó estado público a casi dos semanas del último concierto de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo con el que lanzó su carrera solista a principios de siglo. La banda había reunido a más de 35.000 personas en Jesús María como parte de la gira conmemorativa de sus 20 años de trayectoria. Tienen otro concierto programado para este sábado 6 de junio en Comodoro Rivadavia, y otro para el 10 de octubre en Tucumán. El grupo confirmó la noticia del deceso de Solari a miembros de los medios pero todavía no se pronunció públicamente.





el cantante murió en su domicilio de Parque Leloir. Se realizará la autopsia por protocolo, para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje grabado, cuando recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Según confirmaron desde la Unidad Fiscal de la localidad bonaerense de Ituzaingó,Se realizará la autopsia por protocolo, para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje grabado, cuando recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional.