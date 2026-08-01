La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

El joven negó los hechos a través de un comunicado en redes, y la denunciante de 19 años dio su versión de los hechos

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual por su prima, por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años

Thiago Medina , exparticipante de “Gran Hermano”, fue denunciado por abuso sexual por su prima Iara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y él, 17. La causa se conoció este jueves a la noche y, poco después, el acusado se defendió en redes sociales.

La presentación se realizó en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, del partido de La Matanza. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina . También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

“Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen. El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz. Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”, escribió Medina en una historia de Instagram.

Por su parte, Iara dio una entrevista a LAM, donde contó cuál fue la situación por la que denuncia a su primo, y la trama familiar por la que guardó silencio varios años.

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“Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano jugando. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar. Pero yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia”, relató la joven. “Me callé hasta los 15, que fue cuando por primera vez lo pude contar, porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza”, sumó.

En ese momento, Iara y su mamá confrontaron a la familia de Thiago por lo supuestamente ocurrido. Según la joven, el ex “Gran Hermano” reconoció los hechos: “Mi mamá fue y Thiago le dijo que la perdone, que por favor lo perdone, porque él no quería hacer esto, pero que lo perdone”, contó Ledesma.

La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, pero aclaró que no iba a tomar ninguna acción judicial. La familia habría acordado mantener el asunto en la esfera privada. Según Iara, fue la hermana mayor de Thiago, Camila Deniz, más conocida como Camilota (ex participante de “Cuestión de peso”), quien empezó a hablar públicamente de la situación.



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“Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto. Lo que yo estoy contando ahora, en el barrio todos lo saben. Ella fue la única que se encargó de hablar por todos lados”, aseguró la joven.

Por este motivo, la muchacha decidió formalizar la denuncia penal, lo cual venía ponderando hace tiempo: “Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas”.

Cuando le consultaron cómo había vivido el salto a la fama de Medina por su participación en “Gran Hermano”, Iara replicó: “Estuve mal porque decía: ‘¿Cómo puede ser que una persona que haya hecho eso esté tan bien ahora? Nadie sabe lo que yo pasé en el momento. Estaba mal, obvio, estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”, afirmó.

Tanto Camila como Thiago insinuaron en comunicaciones privadas a panelistas de programas de farándula que Iara busca sacar algún provecho personal con la denuncia, y que la joven había amenazado con hacer pública la acusación varias veces en el pasado.

Pilar Smith difundió en el programa “Lape Club Social” un audio de la ex “Cuestión de peso”: “Obviamente que es todo mentira. La justicia se va a encargar y va a salir toda la luz, pero qué feo que jueguen con algo así, porque es la cuarta, quinta vez que le hacen lo mismo. Así que nada, no sé qué están buscando, están hablando pelotudeces, pero bueno, la justicia se va a encargar de todo”, dijo.

“Si es verdad que yo los amenazo, que muestren las pruebas de que yo lo estoy amenazando. Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”, respondió Iara.