Silvina Luna: todo lo que se sabe del documental de Netflix sobre la modelo rosarina

Aunque todavía no tiene fecha de estreno, ya se conocen detalles sobre el enfoque del proyecto y quién encará a Silvina Luna

Netflix anunció una serie de estrenos de producciones biográficas, entre las que se encuentra la dedicada a la vida de Moria Casán. Sin embargo, otra de las propuestas que viene generando gran expectativa en el último tiempo es la producción sobre la modelo rosarina Silvina Luna.

“Perfecta: la voz de Silvina Luna” es el nombre elegido para el documental de la N roja. Si bien todavía no se confirmó la fecha de estreno, ya se conocen algunos detalles sobre la historia que abordará, los participantes que formarán parte del proyecto y quién será la protagonista.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer internada durante más de dos meses en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su muerte estuvo vinculada a las complicaciones de salud que atravesó como consecuencia de las intervenciones estéticas realizadas años atrás, mientras aguardaba un trasplante renal que finalmente no pudo concretarse. En este sentido, la producción promete volver sobre esa etapa de su vida y realizar un recorrido por todo lo que atravesó, repasando su historia y su lucha.

Qué se sabe sobre "Perfecta: la voz de Silvina Luna"

“Perfecta: la voz de Silvina Luna” está dirigido por Nico Petrich. La serie está elaborada con material que la rosarina registró en los últimos años de su vida, a manera de testimonio.

“Es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Llegará a Netflix en 2027”, adelantaron desde la plataforma junto al primer adelanto.

“Durante los últimos años de su vida, ella se estuvo grabando en video y audio, y escribiendo diarios para dejar un testimonio de lo que le estaba pasando, y con la idea de que su historia ayudara a que no le pase a nadie más lo que le pasó a ella. Este material se lo dejó a su hermano y al director, y les pidió que hagan un documental para contar su historia”, adelantó Bernardo Loyola, director de documentales para Latinoamérica.

En un adelanto compartido por la cuenta oficial de Netflix en Argentina, se pueden ver algunas imágenes de videos que la propia Silvina registró en sesiones de diálisis y otras intervenciones médicas, y también los testimonios de personas de su entorno como su hermano Ezequiel y su amiga Bárbara Cobelo.

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Quién sería la encargada de interpretar a Silvina Luna

En LAM, filtraron quién sería la actriz que encarnará a Silvina Luna, que falleció el 31 de agosto de 2023 como consecuencia de las complicaciones derivadas de las intervenciones estéticas a las que se sometió con el cirujano Aníbal Lotocki.

La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde revelaron que la encargada de interpretar a Silvina Luna será una ex participante de Gran Hermano. Además, detallaron que la joven no tendrá diálogos, sino que recreará distintas escenas acompañar el relato del documental.

“Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones”, comenzó diciendo Pepe Ochoa.

Luego confirmó: “Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”.

En ese sentido, aclaró que la ex participante del reality ya firmó el contrato y será la encargada de ponerle el cuerpo a distintas escenas recreadas que ilustrarán situaciones narradas a lo largo del documental.

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