Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

El juego de la Lotería de Santa Fe celebra sus 38 años con el mayor premio de su historia. El Siempre Sale entregará el equivalente a 3 millones de dólares

El juego de la Lotería de Santa Fe celebra sus 38 años con el mayor premio de su historia.

El Quini 6 celebrará este domingo su 38° aniversario con el mayor premio de su historia. Luego de que todas las modalidades quedaran vacantes en el último sorteo, la Lotería de Santa Fe confirmó que pondrá en juego un pozo estimado de $20.000 millones , incluido un Siempre Sale garantizado de 3 millones de dólares , que se abonarán en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

Con millones de apuestas previstas para el fin de semana, el tradicional juego de azar buscará convertir a uno o más apostadores en los nuevos multimillonarios del país.

El pozo récord se distribuirá entre las distintas modalidades del juego:

La modalidad Siempre Sale garantiza que el premio se entregue , ya sea a un único ganador o entre varios apostadores que registren la mayor cantidad de aciertos.

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El premio más grande de la historia del Quini 6

El 9 de agosto de 1988 se realizó el primer sorteo del Quini 6. A 38 años de aquel lanzamiento, la Lotería de Santa Fe eligió celebrar el aniversario con un pozo sin precedentes.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable comercial del producto, explicó por qué el organismo decidió comunicar el premio del Siempre Sale en dólares.

"Es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego. Es tanto el dinero que ponemos a sortear semana tras semana que resulta necesario encontrar una referencia que ayude a dimensionarlo".

El funcionario aclaró que el premio se paga en pesos argentinos, calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes previo al sorteo.

Además, sostuvo que el ganador recibirá el monto con las deducciones impositivas ya aplicadas.

"El ganador del Siempre Sale cobra con las deducciones impositivas ya resueltas y puede salir a comprar la totalidad de esos dólares al tipo de cambio vigente, sin restricciones, apenas retira su premio".

Desde la Lotería de Santa Fe destacaron el impacto que tuvo la campaña de difusión en todo el país y el movimiento que generó en las agencias oficiales.

"Estamos muy contentos con la repercusión de la campaña, tanto en la gente y los apostadores como en las agencias de todo el país que aprovechan estas instancias para reactivar la actividad e impulsar las ventas. Ser los responsables comerciales del Quini 6 nos desafía todo el tiempo, dado que se trata de una marca con una enorme penetración social, arraigada en la cultura de las familias argentinas", afirmó Di Lena.

Actualmente, el Quini 6 vende alrededor de 2,7 millones de tickets por semana, una cifra que podría crecer de manera significativa de cara al sorteo aniversario.