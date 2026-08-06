Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto Las llamas afectaron un salón del primer piso del establecimiento educativo. Gracias al rápido accionar de los bomberos las llamas no se extendieron 6 de agosto 2026 · 14:25hs

Por suerte, no fue más que un susto. Un principio de incendio se registró, este jueves al mediodía, en el edificio del colegio Misericordia, ubicado en San Luis y Alvear, en la zona centro de Rosario. No hubo heridos: ni alumnos ni docentes necesitaron atención sanitaria.

Según los primeros reportes, el fuego se originó en el primer piso del establecimiento educativo. Telefé Rosario compartió un video donde podía apreciarse un fuego intenso a través de una ventana enrejada.

View this post on Instagram Al parecer, unos alumnos corrieron una cortina y la tela quedó en contacto con una estufa eléctrica encendida en el salón, allí comenzaron las llamas. Al advertir el humo, los estudiantes advirtieron al docente a cargo y este dio aviso a la autoridades de la institución. Se activó, entonces, el protocolo de seguridad y convocaron a los bomberos.

El personal del servicio de emergencias sofocó rápidamente las llamas, por lo que el episodio no pasó a mayores. Este accionar evitó que el fuego se propagara a otras áreas del colegio. La actividad en la intitución educativa continuó con normalidad.

Los bomberos se hicieron presentes en el lugar.