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Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

El entrenador canalla dio a conocer la lista de concentrados, en la que reaparece Julián Fernández y se mete por primera vez Alan Rodríguez

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de agosto 2026 · 21:20hs
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Almirón no pudo contar con Campaz en un par de entrenamientos durante la semana. El Bicho marcó la agenda en Central.

Leonardo Vincenti / La Capital

Almirón no pudo contar con Campaz en un par de entrenamientos durante la semana. El Bicho marcó la agenda en Central.

En una previa del partido ante Aldosivi con algunos contratiempos, el plantel de Central ya está preparado y a la espera de lograr su segundo triunfo en lo que va del torneo Clausura. Y lo que se conoció primeramente fue la lista de convocados, que vino con algunas novedades importantes.

El técnico Jorge Almirón convocó en esta ocasión a 25 futbolistas y entre esos nombres aparecen algunos que resultan importantes. Por supuesto el caso más saliente es lo ocurrido con Jaminton Campaz, de quien se esperaba saber si iba a ser convocado o no.

El colombiano finalmente apareció entre los citados por Almirón después del conflicto en el que se vio envuelto y que él mismo desató, cuando decidió no entrenarse porque pretendía que Central acepte la oferta de América de México.

El Bicho charló con todos

Lo cierto es que después de un par de días de tironeo, el Bicho mantuvo una charla con el cuerpo técnico y también con sus compañeros, en la que expresó su deseo de volver a trabajar y ponerse a disposición del técnico. Lo que sí parece seguro es que no será titular.

>>Leer más: Central: Campaz se entrenará con el grupo y podría ser citado para el partido ante Aldosivi

Alan Rodríguez firmó en Central el martes por la noche, entrenó miércoles y jueves y ya fue convocado por Almirón.

Alan Rodríguez firmó en Central el martes por la noche, entrenó miércoles y jueves y ya fue convocado por Almirón.

Pero la citación de Campaz no es la única que se destaca. Está por ejemplo el caso de Alan Rodríguez, quien con apenas dos entrenamientos encima el técnico ya lo citó. Seguramente ocupará un lugar en el banco de relevos.

Julián Fernández, de vuelta

Otro de los que reaparece es Julián Fernández, quien estuvo en el primer partido, contra Belgrano, pero que después se quedó afuera por una molestia. Si Campaz no va desde el arranque como se supone, ese lugar lo tomaría justamente Julián Fernández.

Además de Campaz, Julián Fernández y Alan Rodríguez, los otros dos que se metieron en la lista son el zaguero central Álvaro Güich y el mediocampista Lucas Ramos. Salieron de la misma Emanuel Coronel (suspendido), Luca Raffin y Santiago Segovia.

>>Leer más: Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Los concentrados en Central

El técnico Almirón citó en esta oportunidad a 25 futbolistas, dos de los cuales se quedarán afuera del banco. Los convocados son: Jeremías Ledesma, Axel Werner, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Álvaro Güich, Sebastián Zaracho, Elías Verón, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Lucas Ramos, Alan Rodríguez, Guillermo Fernández, Marcelo Cabrera, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Valentino Felici, Jaminton Campaz, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.

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