Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Oscar Dolzani publicó un video que lo dejó expuesto y ahora la Agencia Provincial de Seguridad Vial le quitó temporalmente el carnet de conducir

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le suspendió la licencia de conducir al senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani (bloque oficialista Unidos), luego de que se filmara manejando con un mate en una mano y un celular en otra. El video generó repudio y el propio legislador asumió la responsabilidad y pidió sanciones.

"A partir de la publicación en redes sociales de un video en el que Dolzani, senador por el departamento San Javier, aparece conduciendo un vehículo mientras opera un teléfono celular y sostiene un mate , este organismo ha procedido a suspender preventivamente su licencia de conducir ", anunció la APSV.

"Además , ha ordenado que realice un curso de reeducación vial y que cumplimente nuevamente con los exámenes establecidos para determinar su aptitud actual para conducir , además de su comparecencia ante el Juzgado de Faltas competente a los efectos de resolver las actas constatadas y registradas en Sijai (Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones) vinculadas a su DNI", agregó el comunicado.

Luego del primer contenido, Dolzani grabó otro video sobre su vehículo detenido, pidió perdón por sus actos y calificó como "totalmente mal" su accionar.

La APSV informa que, a partir de la publicación en redes sociales de un video en el que el Sr. Oscar Dolzani, Senador provincial por el departamento San Javier, aparece conduciendo un vehículo mientras opera un teléfono celular y sostiene un mate, este organismo ha procedido a…

"Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es valiente, y me creo muy valiente", agregó rápidamente el senador.

Dolzani reiteró que "hizo algo muy malo" y sostuvo: "Más allá de que puedo explicar que no venía nadie, está mal".

Asimismo, Dolzani dejó una reflexión a raíz de la polémica que generó el video y dijo: "La mentira corre siete veces más rápido que la verdad, pero espero que esta disculpa corra más rápido. Ojalá esto pueda saciar a esas personas que han marcado mi error. Espero que las personas que me insultaron reconozcan las disculpas y que somos seres humanos y nos equivocamos".