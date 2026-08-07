Kudelka respira por Cóccaro antes de la difícil visita de Newell's a Florencio Varela

El DT leproso tendrá a disposición a su goleador para enfrentar a Defensa y Justicia, pero no podrá contar con dos futbolistas que se recuperan de lesiones

Cóccaro entrenó diferenciado pero estará a disposición para la visita de Newell's a Defensa y Justicia.

Newell's entrenó este viernes por la mañana en el predio de Bella Vista con novedades previas a su viaje a Buenos Aires para visitar a Defensa y Justicia el próximo domingo en Florencio Varela . Tras sufrir varias bajas en las primeras fechas, Frank Darío Kudelka recuperó a varios soldados y tendrá a su goleador a disposición .

Matías Cóccaro fue uno de los destacados del empate de la Lepra ante Boca en el Coloso, pero en el segundo tiempo salió reemplazado por molestias musculares que lo llevaron a entrenar diferenciado durante la semana .

A pesar de la precaución con los entrenamientos de los últimos días, según pudo averiguar Ovación , el Zorro no tendrá inconvenientes para el partido ante el Halcón y estará a disposición de Kudelka , que deberá analizar si lo mantiene en el once titular o si lo manda al banco de suplentes.

Cabe recordar que, luego de su gol ante Talleres en la primera fecha, Cóccaro fue suplente frente a Independiente en la segunda jornada a modo de precaución, por el poco tiempo de descanso entre la visita al Rojo y el duelo ante el Xeneize.

El Zorro Cóccaro celebra el empate de Newell's ante Boca, su segundo gol en el Clausura.

Kudelka también recupera mediocampistas

Por otro lado, Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar volvieron a entrenar con normalidad a partir del miércoles pasado y podrían meterse en la lista de convocados de Newell's para el partido ante Defensa y Justicia.

El ex-Platense era apuntado como titular antes del inicio del torneo Clausura, pero una lesión le abrió la puerta al juvenil leproso, que fue desde el arranque ante la T. A pesar de su buen rendimiento, una distensión dejó al volante, que este viernes cumple 18 años, afuera de los siguientes dos encuentros.

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De cara al domingo, es una incógnita quién será el acompañante de Luca Regiardo en la mitad de la cancha, debido a que las actuaciones de David Sotelo no conformaron y, ante Boca, también se dio el debut de Lucas Gómez, que recién esta semana empezó los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Dos que se quedan afuera

Junto al regreso de los dos mediocampistas a los entrenamientos, se confirmó que Walter Núñez no estará a disposición de Kudelka para el encuentro ante el Halcón, ya que no pudo recuperarse del esguince de tobillo derecho que sufrió ante Independiente.

De la misma manera, según pudo averiguar Ovación, Oscar Salomón tampoco estará disponible para viajar a Florencio Varela este fin de semana y continuará con su rehabilitación.

Oscar Salomón se lesionó durante la pretemporada y no pudo sumar minutos en el Clausura.

Cabe destacar que el defensor leproso todavía no sumó minutos en ninguno de los tres partidos que disputó Newell's en el Clausura y apenas pudo formar parte del banco de suplentes en el duelo ante Independiente.