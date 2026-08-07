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Villa Constitución: operativo del municipio y la provincia por los derrumbes en la barranca

Continúa la asistencia del municipio y la provincia a las tres familias afectadas en el barrio Stella Maris de Villa Constitución. Participan varias agencias estatales por el derrumbe de la barranca

7 de agosto 2026 · 15:20hs
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Villa Constitución. Asistencia

Villa Constitución. Asistencia, contención, evaluación técnica y acompañamiento son los pilares de la tarea que se lleva adelante en el barrio Stella Maris, donde se desmoronó la barranca

La Municipalidad de Villa Constitución, junto al gobierno de la provincia de Santa Fe y los organismos que integran el operativo de emergencia, continúan desarrollando las tareas de asistencia, contención, evaluación técnica y acompañamiento a las familias afectadas por el desmoronamiento de parte de la barranca registrado en el sector comprendido entre las calles Colón, 14 de Febrero y Jujuy, en el barrio Stella Maris.

Un llamado activó el protocolo ante situaciones de riesgo

  Desde el primer llamado de emergencia, recibido durante la noche del viernes, se activó el protocolo local de actuación ante situaciones de riesgo, con un operativo inter-institucional e interdisciplinario integrado por Protección Civil Municipal, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, Dirección de Acción Social, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Aguas y Cloacas, Dirección de Planes y Proyectos, Dirección de Vecinales, Dirección de Ambiente y Hábitat, Hospital Samco Villa Constitución, Bomberos Voluntarios, Policía de la provincia de Santa Fe, Protección Civil de la provincia y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial.

  El operativo permanece activo de manera permanente, que prioriza la preservación de la vida, la seguridad de las personas y la asistencia integral a las familias afectadas.

  El sector comprometido en el barrio Stella Maris presenta características geológicas de alta complejidad. Desde hace años existen estudios e informes técnicos elaborados por profesionales competentes que identifican distintos sectores de las barrancas con condiciones de riesgo para la ocupación y el desarrollo de construcciones. Por ello, toda intervención requiere evaluaciones especializadas y decisiones sustentadas en criterios técnicos, que prioricen la protección de las personas.

Asisten a tres familias integradas por 13 personas

Actualmente, tres familias, integradas por 13 personas, permanecen evacuadas y reciben asistencia permanente. Desde el inicio del operativo se concretó la evacuación preventiva, el relevamiento integral de cada grupo familiar y la provisión de alimentos, agua, colchones, camas, frazadas y demás elementos de primera necesidad, que garanticen condiciones adecuadas para el alojamiento provisorio, con especial atención a niñas, niños, personas mayores y una mujer embarazada. Paralelamente, trabajan junto a las familias y su red de contención en alternativas de alojamiento transitorio mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre el terreno y las viviendas afectadas.

  Los equipos de Trabajo Social de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano realizan entrevistas e informes individualizados para evaluar la situación de cada familia y garantizar el acompañamiento durante la emergencia y las etapas posteriores. Asimismo, el Hospital Samco Villa Constitución participa mediante controles médicos, seguimiento sanitario y asistencia preventiva con la intervención de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

  En paralelo, profesionales de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, junto con arquitectos, ingenieros y personal técnico especializado, llevan adelante inspecciones permanentes para analizar la estabilidad de la barranca, el comportamiento del terreno y las condiciones estructurales de las viviendas comprometidas.

  Desde el comienzo de la contingencia, el intendente Jorge Berti mantiene comunicación permanente con el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dispuso la inmediata intervención de Protección Civil de la provincia, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y del Ministerio de Obras Públicas fortaleciendo el abordaje técnico, social y la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

  Bomberos Voluntarios y la Policía de la provincia desarrollan tareas de prevención, resguardo del sector y asistencia durante el operativo para garantizar la seguridad de la población mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

  Todas las actuaciones desarrolladas son registradas mediante informes técnicos, sociales y administrativos, que integran el expediente correspondiente y respaldan cada una de las decisiones adoptadas durante la emergencia.

  La respuesta institucional se desarrolla mediante un esquema de trabajo coordinado entre el municipio, el gobierno provincial y los organismos de emergencia, en el que cada institución aporta sus competencias específicas para sostener la asistencia a las familias y definir las acciones necesarias sobre la base de las evaluaciones técnicas.

  Las instituciones intervinientes continúan acompañando a las familias durante todo el proceso, con un seguimiento permanente de la situación, y adoptarán las medidas que indiquen los informes profesionales para garantizar respuestas responsables y seguras.

  Las instituciones que integran este operativo agradecen el compromiso, la colaboración y la solidaridad demostrada por vecinos, organizaciones e instituciones de la comunidad frente la emergencia climática.

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