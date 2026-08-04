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Revelaron quién sería la encargada de interpretar a Silvina Luna en su serie

Netflix anunció el estreno de la serie “Perfecta: la voz de Silvina Luna”. En LAM, filtraron quién sería la actriz que encarnará a la modelo rosarina

4 de agosto 2026 · 16:01hs
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Silvina Luna tendrá su porpia serie en la plataforma Netflix

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Hace algunos meses, Netflix anunció el estreno de la serie basada en el caso de Silvina Luna. “Perfecta: la voz de Silvina Luna”, es un documental dirigido por Nico Petrich y realizado con el material que la propia rosarina registró durante los últimos años de su vida a modo de testimonio. En las últimas horas, trascendió quién será la actriz encargada de interpretar a la modelo.

“Es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Llegará a Netflix en 2027”, habían adelantado desde la plataforma al compartir el primer adelanto de la producción.

Ahora se conoció uno de los más esperados de la docuserie. En LAM, filtraron quién seria la actriz que encarnará a Silvina Luna, que falleció el 31 de agosto de 2023 como consecuencia de las complicaciones derivadas de las intervenciones estéticas a las que se sometió con el cirujano Aníbal Lotocki.

>> Leer más: Netflix estrena un documental sobre Silvina Luna, con material inédito

Quién sería la encargada de interpretar a Silvina Luna

La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde revelaron que la encargada de interpretar a Silvina Luna será una ex participante de Gran Hermano. Además, detallaron que la joven no tendrá diálogos, sino que recreará distintas escenas acompañar el relato del documental.

“Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones”, comenzó diciendo Pepe Ochoa.

Luego confirmó: “Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”.

En ese sentido, aclaró que la ex participante del reality ya firmó el contrato y será la encargada de ponerle el cuerpo a distintas escenas recreadas que ilustrarán situaciones narradas a lo largo del documental.

Qué se sabe sobre le serie de Silvina Luna

“Perfecta: la voz de Silvina Luna” está dirigido por Nico Petrich y realizado con material que la rosarina registró en los últimos años de su vida, a manera de testimonio.

“Es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Llegará a Netflix en 2027”, adelantaron desde la plataforma junto al primer adelanto.

“Durante los últimos años de su vida, ella se estuvo grabando en video y audio, y escribiendo diarios para dejar un testimonio de lo que le estaba pasando, y con la idea de que su historia ayudara a que no le pase a nadie más lo que le pasó a ella. Este material se lo dejó a su hermano y al director, y les pidió que hagan un documental para contar su historia”, adelantó Bernardo Loyola, director de documentales para Latinoamérica.

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