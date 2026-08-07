La Capital | Zoom | Fito Páez

Fito Páez marchó en Bariloche contra la extranjerización de tierras: "La Argentina no se vende"

El músico se sumó a la movilización en la Patagonia mientras ensaya para sus próximos shows en Madrid y cuestionó la venta de tierras

7 de agosto 2026 · 11:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Fito Páez formó parte de la movilización de este jueves 6 de agosto en Bariloche

Fito Páez formó parte de la movilización de este jueves 6 de agosto en Bariloche

Fito Páez se sumó este jueves a la marcha contra la extranjerización de tierras que se realizó en San Carlos de Bariloche, en medio del debate en el Senado por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El músico rosarino se encuentra en la Patagonia junto a su equipo de trabajo para preparar los shows que brindará en septiembre en Madrid. Sin embargo, interrumpió los ensayos para participar de la movilización que reunió a vecinos, organizaciones sociales y referentes de distintos sectores.

Desde la marcha, Páez publicó un video en sus redes sociales y expresó su rechazo a la venta de tierras. "Estamos esperando la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos para el Centro Cívico. La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender?", dijo.

La movilización comenzó en la intersección de Onelli y Moreno y avanzó hacia el Centro Cívico. Una vez allí realizaron el acto de cierre, donde los organizadores prepararon la lectura de un documento contra la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Páez estuvo presente durante ese tramo de la movilización y luego se retiró. Según medios locales, pidió que no le tomaran fotografías ni videos para evitar que su presencia desplazara el eje del reclamo colectivo.

De todos modos, el músico registró imágenes con su teléfono y realizó al menos una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram junto a dos integrantes de su banda.

También rechazó una entrevista formal con un periodista local, aunque dejó una breve declaración sobre la situación. "Hay que ser responsable" y "hay que poner la cara", sostuvo.

Qué dijo Fito Páez sobre la venta de tierras

Horas antes de participar de la marcha, Páez había publicado otro video desde la Patagonia. En ese mensaje se refirió al lugar donde se encontraba y cuestionó la posibilidad de que esas tierras quedaran en manos extranjeras.

El músico afirmó que estaban "en un lugar recóndito de la Patagonia que no van a vender porque es nuestra".

El proyecto generó movilizaciones en distintos puntos del país. Según el texto difundido en torno a la iniciativa, el proyecto había incluido originalmente un capítulo que proponía flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese apartado fue retirado antes del debate en el Senado.

A pesar de ese cambio, las organizaciones que convocaron a las movilizaciones mantuvieron las protestas para expresar su rechazo al resto de la iniciativa y plantear sus cuestionamientos sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y la soberanía nacional.

La participación de Páez se sumó a las expresiones de distintas figuras del espectáculo que manifestaron su rechazo al proyecto oficialista. Entre los nombres mencionados aparecen Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, Lali Espósito, Dillom, Nicki Nicole y Ca7riel.

Noticias relacionadas
Elize: sombras de una mujer es una de las producciones basadas en hechos reales que llama la atención en Netflix

Netflix: tres documentales impresionantes que no podes dejar de ver

Raly Barrionuevo vuelve a Rosario este sábado 8 de agosto para presentar su más reciente disco El camino de Solgo

Raly Barrionuevo: "Vuelvo a ser niño cuando escribo canciones"

Decenas de canciones hechas con IA aparecieron en perfiles falsos o verificados de distintos artistas

Denuncian música hecha con IA en perfiles de artistas famosos

Laura Ubfal reveló que le llegó una carta documento de parte de una actual participante de la casa de Gran Hermano

"Gran Hermano": Laura Ubfal contó que recibió una carta documento de una actual participante

Ver comentarios

Las más leídas

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Lo último

Milei tildó de terroristas a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

Milei tildó de "terroristas" a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Campaz

A la espera de definiciones: qué dicen los medios mexicanos sobre Campaz

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Una amiga íntima de la víctima aseguró que la mujer no tenía ningún vínculo con el acusado. Un joven de 23 años está acusado del asesinato cometido en Crespo al 500
Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia
San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario
Policiales

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe
Política

Cómo votaron la ley de propiedad privada los senadores que representan a Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Ovación
El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista
Ovación

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter

El refuerzo que quería Central pero no pasó la revisión médica volvió a jugar en Inter

Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

Policiales
Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia
Policiales

Femicidio en barrio Agote: familiares y amigos de Débora reclaman justicia

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

La Ciudad
Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: Ni el mate me dejaron
Información General

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni el mate me dejaron"

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante
Política

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto
La Ciudad

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector
Economía

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas
La Ciudad

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento
La Ciudad

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento

Presentan La película de la reforma, el documental de la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Presentan "La película de la reforma", el documental de la nueva Constitución de Santa Fe

Aniversario de Salta 2141: presentaron un nuevo dispositivo de memoria colectiva
La Ciudad

Aniversario de Salta 2141: presentaron un nuevo dispositivo de memoria colectiva

Pullaro y Javkin van en busca del modelo minero chileno para el puerto de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

Pullaro y Javkin van en busca del modelo minero chileno para el puerto de Rosario

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos