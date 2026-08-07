Fito Páez marchó en Bariloche contra la extranjerización de tierras: "La Argentina no se vende"

El músico se sumó a la movilización en la Patagonia mientras ensaya para sus próximos shows en Madrid y cuestionó la venta de tierras

Fito Páez formó parte de la movilización de este jueves 6 de agosto en Bariloche

Fito Páez se sumó este jueves a la marcha contra la extranjerización de tierras que se realizó en San Carlos de Bariloche , en medio del debate en el Senado por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El músico rosarino se encuentra en la Patagonia junto a su equipo de trabajo para preparar los shows que brindará en septiembre en Madrid. Sin embargo, interrumpió los ensayos para participar de la movilización que reunió a vecinos, organizaciones sociales y referentes de distintos sectores.

Desde la marcha, Páez publicó un video en sus redes sociales y expresó su rechazo a la venta de tierras. "Estamos esperando la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos para el Centro Cívico. La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender? ", dijo.

La movilización comenzó en la intersección de Onelli y Moreno y avanzó hacia el Centro Cívico. Una vez allí realizaron el acto de cierre, donde los organizadores prepararon la lectura de un documento contra la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Páez estuvo presente durante ese tramo de la movilización y luego se retiró. Según medios locales, pidió que no le tomaran fotografías ni videos para evitar que su presencia desplazara el eje del reclamo colectivo.

De todos modos, el músico registró imágenes con su teléfono y realizó al menos una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram junto a dos integrantes de su banda.

También rechazó una entrevista formal con un periodista local, aunque dejó una breve declaración sobre la situación. "Hay que ser responsable" y "hay que poner la cara", sostuvo.

Qué dijo Fito Páez sobre la venta de tierras

Horas antes de participar de la marcha, Páez había publicado otro video desde la Patagonia. En ese mensaje se refirió al lugar donde se encontraba y cuestionó la posibilidad de que esas tierras quedaran en manos extranjeras.

El músico afirmó que estaban "en un lugar recóndito de la Patagonia que no van a vender porque es nuestra".

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El proyecto generó movilizaciones en distintos puntos del país. Según el texto difundido en torno a la iniciativa, el proyecto había incluido originalmente un capítulo que proponía flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese apartado fue retirado antes del debate en el Senado.

A pesar de ese cambio, las organizaciones que convocaron a las movilizaciones mantuvieron las protestas para expresar su rechazo al resto de la iniciativa y plantear sus cuestionamientos sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y la soberanía nacional.

La participación de Páez se sumó a las expresiones de distintas figuras del espectáculo que manifestaron su rechazo al proyecto oficialista. Entre los nombres mencionados aparecen Tini Stoessel, Emilia Mernes, L-Gante, Rosalía, Lali Espósito, Dillom, Nicki Nicole y Ca7riel.