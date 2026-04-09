Netflix estrena un documental sobre Silvina Luna, con material inédito Hecho con testimonios que ella misma registró durante sus últimos años de vida, se podrá ver en la plataforma en 2027 9 de abril 2026 · 10:16hs

Foto: cortesía Netflix El documental de Netflix “Perfecta: la voz de Silvina Luna” está realizado a partir de material de archivo dejado por la rosarina

En el marco de las producciones argentinas programadas para 2026 y 2027, Netflix anunció un documental sobre Silvina Luna. “Perfecta: la voz de Silvina Luna” está dirigido por Nico Petrich y realizado con material que la rosarina registró en los últimos años de su vida, a manera de testimonio.

“Es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Llegará a Netflix en 2027”, adelantaron desde la plataforma junto al primer adelanto.

“Durante los últimos años de su vida, ella se estuvo grabando en video y audio, y escribiendo diarios para dejar un testimonio de lo que le estaba pasando, y con la idea de que su historia ayudara a que no le pase a nadie más lo que le pasó a ella. Este material se lo dejó a su hermano y al director, y les pidió que hagan un documental para contar su historia”, adelantó Bernardo Loyola, director de documentales para Latinoamérica.

En el adelanto, se pueden ver algunas imágenes de videos que la propia Silvina registró en sesiones de diálisis y otras intervenciones médicas, y también los testimonios de personas de su entorno como su hermano Ezequiel y su amiga Bárbara Cobelo.