¿Cómo aumentar el límite de tu tarjeta de crédito?

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Pagar siempre a tiempo es una señal positiva, pero no garantiza que el banco o la fintech aumenten automáticamente el límite de una tarjeta de crédito.

Las entidades analizan el comportamiento de pago junto con los ingresos, el nivel total de endeudamiento, la antigüedad como cliente y sus propias políticas de riesgo.

Por eso, dos personas con historiales similares pueden recibir límites diferentes.

El límite representa el monto máximo que el emisor permite utilizar.

A medida que se paga el resumen, el disponible se recupera. Cuando ese margen queda corto para gastos habituales, compras en cuotas o una operación importante, es posible pedir una ampliación.

Antes de hacerlo, conviene entender qué factores mejoran las posibilidades de aprobación.

¿Por qué pagar a tiempo puede no ser suficiente?

Cumplir con el vencimiento evita atrasos, pero la entidad también observa cuánto se paga.

Abonar únicamente el mínimo mantiene la cuenta al día, aunque deja un saldo financiado que genera intereses y puede indicar poca capacidad para cancelar la deuda completa.

El comportamiento más favorable suele combinar:

Pago total o superior al mínimo del resumen.

Uso regular, sin consumir permanentemente todo el disponible.

Ausencia de cuotas o saldos atrasados.

Ingresos compatibles con el límite solicitado.

Endeudamiento razonable en otras entidades.

Antigüedad y estabilidad en la relación con el emisor.

Una tarjeta es una línea de crédito: permite comprar con fondos adelantados por la entidad y devolverlos posteriormente. Cuando queda un saldo pendiente, funciona como crédito revolvente y genera intereses según las condiciones contratadas. Antes de ampliar el límite, es importante verificar que el nuevo margen no se transforme en una deuda difícil de sostener.

También puede ocurrir que la tarjeta actual no acompañe las necesidades del usuario. En ese caso, además de negociar con el emisor, existe la posibilidad de solicitar una tarjeta de crédito online en otra entidad.

Qué evalúan bancos y fintechs antes de aumentar el límite

Cada entidad utiliza un modelo propio, pero existen variables habituales.

La primera es la capacidad de pago

Quienes trabajan en relación de dependencia pueden presentar recibos de sueldo; monotributistas, autónomos o trabajadores informales pueden demostrar solvencia mediante facturación, declaraciones impositivas, transferencias y movimientos regulares en sus cuentas.

La antigüedad también cuenta

Un cliente nuevo ofrece poca información para evaluar su conducta, mientras que varios meses de uso y pagos permiten construir un historial interno. Utilizar la tarjeta todos los meses y cancelarla responsablemente suele ser más informativo que mantenerla sin movimientos.

Otro punto decisivo es el endeudamiento total

El emisor no analiza solamente su propia tarjeta, sino también préstamos, financiaciones y compromisos registrados en el sistema. Antes de pedir un aumento, se puede consultar gratuitamente la Central de Deudores del BCRA, que reúne información declarada por entidades financieras, emisores no bancarios y otros proveedores de crédito.

Una deuda pequeña no implica necesariamente un rechazo. El problema aparece cuando las obligaciones mensuales ocupan una proporción elevada de los ingresos, existen atrasos o el cliente solicita crédito en varias entidades al mismo tiempo.

¿Cómo pedir un aumento desde la aplicación o el home banking?

En muchas entidades, el trámite puede iniciarse desde la app, el home banking, el chat de atención o una sucursal.

La ubicación exacta cambia, pero suele aparecer dentro de las opciones de la tarjeta bajo nombres como “aumentar límite”, “modificar disponibles” o “solicitar ampliación”.

El procedimiento habitual incluye:

1. Ingresar a la sección de tarjetas.

2. Revisar los límites actuales de compra y financiación.

3. Seleccionar la opción de aumento.

4. Indicar el monto deseado o aceptar una propuesta disponible.

5. Actualizar ingresos y datos laborales.

6. Adjuntar documentación cuando sea requerida.

7. Esperar la evaluación y la comunicación del resultado.

Es preferible solicitar un importe coherente con los ingresos y el uso previsto. Pedir una multiplicación abrupta del límite sin justificarla puede reducir las probabilidades de aprobación. La relación entre el emisor y el titular se encuentra regulada por la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, que establece aspectos del contrato, los resúmenes, los intereses y los derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo, la ley no obliga a las entidades a conceder un límite determinado ni a aprobar cada solicitud de aumento.

Diferencia entre aumento transitorio y permanente

El aumento permanente modifica el límite habitual de la tarjeta y queda sujeto a futuras revisiones. Puede ser útil cuando los ingresos crecieron, los gastos mensuales aumentaron de manera estable o el límite quedó desactualizado.

El aumento transitorio amplía el disponible durante un periodo limitado. Suele solicitarse para:

Comprar un electrodoméstico.

Pagar un viaje o alojamiento.

Afrontar un gasto médico.

Realizar una compra excepcional en cuotas.

Cubrir consumos durante una estadía en el exterior.

Esta alternativa puede ser más fácil de justificar porque responde a una necesidad puntual. Una vez finalizado el plazo, el límite vuelve al valor anterior, aunque las cuotas ya comprometidas continúan ocupando parte del disponible.

¿Qué hacer cuando rechazan la solicitud?

Un rechazo no significa que el límite nunca podrá aumentar. Puede indicar que el perfil todavía no reúne las condiciones internas o que la entidad necesita más información.

Antes de volver a intentarlo, conviene:

Cancelar saldos pendientes y evitar el pago mínimo.

Reducir deudas en préstamos y otras tarjetas.

Actualizar ingresos, empleo, domicilio y datos fiscales.

Concentrar movimientos en la cuenta vinculada.

Mantener varios meses de uso responsable.

Revisar la situación informada al BCRA.

Evitar solicitudes simultáneas en muchas entidades.

También es posible esperar una revisión automática. Algunos emisores actualizan periódicamente los límites de acuerdo con los movimientos, los ingresos y el historial. Si la necesidad no puede postergarse, una segunda tarjeta puede aportar mayor flexibilidad, siempre que no se utilice para trasladar deudas de una cuenta a otra.

¿Cómo usar un límite mayor sin perder el control?

Obtener una ampliación aumenta la capacidad de compra, no los ingresos. El nuevo disponible debe considerarse una herramienta y no dinero adicional. Antes de financiar una operación, hay que calcular cuánto representarán las cuotas dentro del presupuesto mensual.

Una práctica saludable consiste en mantener los consumos habituales por debajo del límite, reservar parte del disponible para emergencias y revisar cada resumen antes del vencimiento. También conviene activar alertas de compra para detectar cargos desconocidos y controlar cuánto margen queda ocupado por cuotas futuras.