Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Vinculan a Ezequiel Riquelme con la organización criminal que integra su padre y la banda Los Menores, que copó la tribuna de Rosario Central tras el crimen de Pillín Bracamonte

Agentes de la policía de Santa Fe detuvieron a Ezequiel Riquelme, de 19 años, hijo del recluso Francisco "Fran" Riquelme. Su padre fue recientemente condenado a prisión perpetua como jefe de una banda criminal que para la Justicia operó para el líder narco Esteban Lindor Alvarado. El joven detenido este viernes está sospechado de integrar esa organización y tener vínculos con la barra brava de Rosario Central.

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Cipoe) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizan diez allanamientos en distintas zonas de Rosario. Fue en el marco de una investigación que llevan adelante los fiscales Patricio Saldutti, Marina Vigo, Diego Giro y Mercedes Banchio, vinculada a hechos violentos y microtráfico de drogas.

Sobre Ezequiel Riquelme, trascendió en el último año que tiene pertenencia con la facción de la barra brava de Rosario Central que copó la tribuna luego del asesinato del exlíder del paravalanchas, Andrés "Pillín" Bracamonte. Tiempo después fue mencionado en una bandera junto a Matías Gazzani, jefe prófugo de la banda Los Menores, apuntada justamente de controlar la barra canalla desde principios de 2025.

Los vínculos de Ezequiel Riquelme

Ezequiel Riquelme fue detenido en un domicilio de alquiler temporario en Condominios del Alto, en Thedy al 100 bis. Es el barrio privado ubicado frente al Shopping Alto Rosario, donde años atrás la Justicia provincial descubrió una vivienda perteneciente al narco Esteban Alvarado que era ocupada por el policía Javier Makhat, que terminó condenado como parte de la organización.

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La detención de Riquelme estaría vinculada a la organización de su padre. Pero, a su vez, se investigan conexiones con nombres relativamente nuevos en el mapa criminal de Rosario. En ese marco, ingresan Matías Gazzani y Alan Insaurralde, vinculado a Los Menores y ambos buscados por la Justicia.

De hecho, en la foto que ilustra esta nota, Ezequiel Riquelme aparece junto a Insaurralde, Santino Alvarado -hijo de Esteban Alvarado- y Lautaro "Laucha" Ghiselli en el paravalanchas del Gigante de Arroyito. Este último fue considerado líder de la barra brava de Rosario Central hasta que fue detenido e imputado como parte de la organización liderada por el prófugo Gazzani. En marzo pasado, apareció en las calles de Rosario una bandera que además de mencionar a Gazzani, hacía referencia a Ezequiel Riquelme. Los acusaban de "matar inocentes".